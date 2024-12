Alegeri parlamentare 2024. Rareş Bogdan susţine intrarea PNL în opoziţie: Să ne ducem iar în braţele PSD înseamnă că suntem complet cretini

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan, membru al vechii echipe de conducere a PNL, care a făcut un pas în spate în urma eşecului de la primul tur al alegerilor prezidenţiale, susţine că partidul pe care-l reprezintă ar trebui să ia în calcul foarte serios, cel puţin pentru un an, varianta de a intra în opoziţie.

„PNL ar trebui să se gândească de două ori. Intrarea la guvernare într-o formulă cu PSD nu ne ajută. Să lăsăm PSD să guverneze cu AUR sau cu cine or dori ei. Noi să ne facem puţin mea culpa, să ne punem cenuşă în cap şi în următorul an să stăm în opoziţie. Unii dintre colegii mei să renunţe la secretare, la şoferi, la maşinile cu girofar, la consiliile de administraţie, la diverse poziţii în diverse companii de stat sau la diverse instituţii şi să se reîntoarcă în mjlocul oamenilor, pe stradă, cu metroul. Sau, dacă vor să-şi angajeze, s-o facă pe banii lor. Poziţia mea este să ne vedem de treabă, să intrăm în Opoziţie pentru a ne curăţa puţin şi a ne reorganiza partidul”, a declarat Rareş Bogdan pentru Canal 33, citat de News.ro.

Liberalul consideră că nu este o soluție la ora actuală pentru PNL să facă parte din executiv „doar de dragul de a intra la guvernare cu orice chip”.

„Să ne ducem iar în braţele PSD înseamnă că nu am învăţat nimic şi că suntem complet cretini”, a argumentat Rareş Bogdan.

El a mai precizat că „din păcate, PNL nu a făcut reformele promise timp de cinci ani, decât parţial”.

„Nu am ştiut să comunicăm lucrurile bune, ridicarea MCV, finalizarea negocierilor pentru Schengen, toate astea nu au mai contat. Poate ar trebui să fim puţin mai atenţi la ceea ce înseamnă tradiţii, conservatorism, familie şi valori naţionale. Sper să nu alunecăm spre zona neoprogresistă, să ne păstrăm în matca Brătienilor, un partid liberal conservator, ataşat valorilor neamului românesc. Românii ne-au spus «Ridicaţi fruntea din pământ fiindcă suntem o naţiune mare »”, a adăugat liberalul.

După centralizarea voturilor din 99% dintre secții, PNL se clasează pe locul trei atât la Camera Deputaților, cât și la Senat, după scrutinul de duminică. Pe primele două locuri se situează PSD, urmat de AUR.

