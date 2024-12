A început bătălia Georgescu – Lasconi. Lidera USR: „Mă iau oamenii în brațe pe stradă spunându-mi că sunt speriați de ceea ce se întâmplă în țară” / Ce va face în turul 2 cu Georgescu

Partid născut la rândul său din furie, socotit nefrecventabil de către Iohannis, PSD și PNL, când i-au scos de la guvernare, USR s-a văzut aruncat de valul de la aceste alegeri în rolul unui pivot al democrației, potrivit declarațiilor propriilor lideri și membri.

„Am fost printre oameni astăzi, am fost la Câmpulung și mulți m-au luat în brațe și au plâns spunându-mi că sunt îngrijorați de ceea ce se întâmplă în țară. Sunt foarte speriați. După asta, am fost și m-am rugat pentru democrație, pentru pace și pentru înțelegere între noi. Noi, uniți, putem face minuni”, a povestit Elena Lasconi duminică, imediat după ce a aflat că România are în parlament trei partide suveraniste, pentru prima oară în istoria ei de după 1989.

Lasconi n-a fost singură, deși își începuse campania electorală mai degrabă izolată. Contextul beligerant politic și mizele în creștere au regrupat, cel puțin la vedere, USR.

Lângă Lasconi au stat și ieri Cristian Seidler, Dominic Fritz, Ionuț Moșteanu, Cătălin Drulă, Dan Barna, Cristina Prună, Claudiu Năsui, Oana Țoiu, Diana Buzoianu.

„Să dăm mai mult credit elitei intelectuale și culturale din țara asta”

Cât despre ascensiunea extremei drepte, Lasconi spune că „Acesta este rezultatul pe care politicienii vechi l-au făcut vreme de 35 de ani. Ei și-au creat sistemul lor care acum a înfuriat poporul român. Cred că trebuie să facem pe bune o schimbare și să rescriem elita politică și de asemenea, foarte important, să dăm mai mult credit elitei intelectuale și culturale din țara asta”, continuă ea.

E un indiciu și pentru ce va încerca în turul 2, contra lui Georgescu. USR speră la fondarea rapidă a unui front public, cu sute de personalități care să ia poziție. Dar, până atunci, mai e de trecut hopul de la Curtea Constituțională.

„Să valideze primul tur și să terminăm odată cu această numărătoare și renumărătoare. Sper să nu fie nevoie să mai renumărăm și voturile de la parlamentare”, au fost printre ultimele cuvinte în dialogul cu presa, în noaptea de după alegeri. Apoi a plecat.

Greu de spus dacă povestea cu renumărarea e o ironie a candidatei. Dar povestea unui partid de gherilă, la care astăzi susținătorii săi se uită ca la o cameră de panică a democrației, este cumva o ironie.

Poți intra în politică pentru a schimba tot, ca să descoperi că e bine să păstrezi politica, în loc să o lași pe umerii celor care spun că au negociat cu extratereștrii.