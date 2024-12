Joe Biden și-a grațiat fiul, deși a promis în repetate rânduri că nu va interveni în justiție: „Sper că americanii vor înțelege de ce un tată și un președinte au ajuns la această decizie”

Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat duminică că l-a grațiat pe fiul său, Hunter Biden, care a fost condamnat pentru declarații false făcute în fața procurorilor, pentru deținerea ilegală a unei arme de foc și care a pledat vinovat în alt dosar privind infracțiuni fiscale, relatează Reuters.

„Astăzi, am semnat o grațiere pentru fiul meu Hunter. Din ziua în care am preluat funcția, am spus că nu voi interveni în procesul decizional al Departamentului de Justiție și m-am ținut de cuvânt chiar și atunci când am văzut cum fiul meu a fost urmărit penal în mod selectiv și nedrept”, a spus el într-o declarație publicată de Casa Albă.

Casa Albă a declarat în repetate rânduri că Biden nu va grația sau nu va comuta pedepsele fiului său, un dependent de droguri în recuperare care a devenit o țintă a republicanilor, inclusiv a președintelui ales Donald Trump.

„Nicio persoană rezonabilă care se uită la faptele din cazurile lui Hunter nu poate ajunge la altă concluzie decât că Hunter a fost ales doar pentru că este fiul meu”, a declarat Biden.

„În încercarea de a-l distruge pe Hunter, au încercat să mă distrugă și pe mine – și nu există niciun motiv să cred că se vor opri aici. Destul este destul”, a acuzat președintele american care își încheie mandatul pe 20 ianuarie 2025.

Biden a declarat că a luat decizia în cursul weekendului. Președintele, soția sa Jill Biden, și familia, inclusiv Hunter, au petrecut sărbătoarea națională de Ziua Recunoștinței în Nantucket, Massachusetts, și s-au întors la Washington sâmbătă seara.

„Iată adevărul: cred în sistemul de justiție, dar pe măsură ce m-am luptat cu acest lucru, cred, de asemenea, că politica brută a infectat acest proces și a dus la o eroare judiciară – și odată ce am luat această decizie în acest weekend, nu avea sens să o mai amân”, a spus Biden. „Sper că americanii vor înțelege de ce un tată și un președinte au ajuns la această decizie”, a încheiat el.