LIVE Război în Ucraina, ziua 1013: Donald Trump studiază „planul de victorie” ucrainean, spune Zelenski / Olaf Scholz, vizită-surpriză la Kiev pentru a anunța un nou ajutor militar

Ucraina trebuie să găsească soluții diplomatice pentru a-și recuceri o parte din teritoriile ocupate, a declarat Volodimir Zelenski într-un interviu pentru Kyodo News publicat luni. El a spus că astfel de măsuri ar putea fi luate în considerare „numai atunci când știm că suntem suficient de puternici”, a declarat el pentru agenția de știri. Zelenski declarat că Donald Trump și echipa sa studiază „planul de victorie” ucrainean și se așteaptă la discuții suplimentare cu aceștia pentru a explica „anumite lucruri mai în detaliu”.

Armata rusă a înaintat peste 725 de km pătraţi pe teritoriul Ucrainei în noiembrie, cel mai mare câştig teritorial obţinut într-o lună din martie 2022 şi primele săptămâni de război, conform unei analize realizate luni de AFP pe baza datelor Institutului american pentru studiul războiului (ISW), scrie Agerpres.

Diplomația ucraineană a condamnat luni „utilizarea forței” de către poliția georgiană împotriva manifestanților proeuropeni, care acuză guvernul de la putere de autoritarism pro-rus și de îndepărtare de Uniunea Europeană.

„Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe condamnă ferm încălcările drepturilor omului și utilizarea forței împotriva manifestanților pașnici din Georgia. Violența nu va rămâne fără consecințe”, a afirmat ministerul într-un comunicat declarație emisă după patru nopți de ciocniri între manifestanții georgieni și poliție. (AFP)

Ajutorul militar german care urmează să fie livrat Ucrainei în decembrie include sisteme de apărare aeriană IRIS-T, tancuri Leopard 1 și drone de luptă, a declarat luni un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

„Iarna este chiar după colț, așa că vor exista, de asemenea, echipamente de iarnă, precum și arme de mână și dispozitive de încălzire”, a declarat purtătorul de cuvânt la doar câteva ore după ce cancelarul Olaf Scholz a anunțat ajutorul în timpul unei călătorii surpriză la Kiev. (Reuters)

Estimarea ucraineană a pierderilor rusești de ieri: 1790 soldați, 9 tancuri, 28 alte blindate de luptă, 30 tunuri și 99 diferite vehicule.

Numărul soldaților ucraineni care au dezertat a crescut brusc, a observat Financial Times, care s-a uitat pe stastiticile oficiale, scrie publicația independentă rusă The Moscow Times.

Președintele rus Vladimir Putin antrenează Asia în războiul din Ucraina prin utilizarea dronelor de fabricație chineză și a trupelor nord-coreene, a declarat luni ministrul german de externe Annalena Baerbock în timpul unei vizite la Beijing.

Ea a subliniat responsabilitatea membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, precum China, de a nu alimenta în continuare conflictele cu sprijinul lor.

„Dronele din fabricile chineze și trupele nord-coreene care atacă pacea în mijlocul Europei încalcă interesele noastre fundamentale de securitate europeană”, a declarat Baerbock după întâlnirea cu omologul său chinez, Wang Yi. (Reuters)

Fostul ministrul de externe de la Kiev, Dmitro Kuleba, crede că situația de pe front la ora actuală „arată rău” pentru trupele ucrainene, iar țara sa nu are forța necesară pentru a întoarce soarta războiului.

Vizita lui Olaf Scholz, a doua din cei aproape trei ani de război, semnalează sprijinul Germaniei într-un moment de incertitudine, înainte ca președintele ales Donald Trump să se întoarcă la Casa Albă și în timp ce forțele rusești câștigă teren pe front, notează Reuters

Scholz va purta discuții cu Zelenski, care presează NATO să invite Ucraina să se alăture alianței militare în cadrul reuniunii care va avea loc la Bruxelles în această săptămână.

Vizita cancelarului german are loc, de asemenea, în contextul în care acesta se confruntă cu o luptă dificilă pentru a fi reales la votul ce va avea loc în februarie, după ce coaliția sa a intrat în colaps în noiembrie.

Forțele aeriene ale Ucrainei au spus luni dimineață că Rusia a atacat peste noapte cu 110 drone.

Din cele 110 drone, forțele aeriene au doborât 52, iar 50 s-au „pierdut”, probabil din cauza războiului electronic, potrivit sursei citate.

O dronă încă mai zbura în spațiul aerian ucrainean, iar șase dintre drone s-au îndreptat spre Belarus și Rusia, au adăugat forțele aeriene.

Cancelarul german Olaf Scholz face luni o vizită surpriză la Kiev, transmite Reuters.

El a anunțat un nou ajutor militar în valoare de 650 de milioane de euro și a promis că Germania sa va rămâne cel mai puternic susținător al Ucrainei în Europa.

