Alegeri Republica Moldova. Care e situația în regiunea transnistreană: „Vine un flux interminabil de automobile”

Jurnalista Alina Radu, directoare și co-fondatoare a publicației Ziarul de Gardă, spune că în prima parte a zilei de duminică, când au loc alegeri parlamentare în Republica Moldova, s-a observat că din regiunea transnistreană „vine un flux interminabil de automobile” și că votanții din Găgăuzia „sunt foarte activi”.

Jurnalista Alina Radu a publicat un rezumat al primelor ore de vot din Republica Moldova:

din regiunea transnistreană vine un flux interminabil de automobile

în Găgăuzia votanții sunt foarte activi

în rusia lângă secțiile de votare e aglomerație și se cântă Katiușa

în secțiile de votare din diaspora europeană vin diverși provocatori cu acte stranii, false și încearcă destabilizări

noaptea și pe parcursul zilei au avut loc atacuri digitale asupra paginilor web ale instituțiilor publice

toate instituțiile lui Șor&co mobilizate la maxim

Ea spune că, pe lângă aceste aspecte, în Republica Moldova se regăsesc:

secții de votare bine organizate

oameni de bună intenție votând activ

„Va învinge corupția? va învinge votul sincer și curat? Va învinge cel care azi nu doarme, nu stă nepăsător, nu lasă pe alții să ia decizii în locul lui. Hai, Moldova, lasă corupții în urmă”, a scris Alina Radu.

Câte persoane au votat până acum din Transnistria și Găgăuzia

Până la ora 14:30, în Transnistria votaseră 7.900 de persoane la alegerile parlamentare care au loc astăzi în Republica Moldova.

Din Găguzia vin, în schimb, mai multe voturi: peste 35.000 până la ora 14:30, adică 27,50%.

Peste 894.000 de moldoveni (30,95%) au votat, până la ora 14:00, la alegerile parlamentare de astăzi din Republica Moldova. Raportat la această oră, numărul este mai mare cu aproape 50.000 față de alegerile parlamentare trecute, din 2021, însă mai mic față de turul doi al alegerilor prezidențiale din 2024. În urmă cu un an, până la ora 14:00 votaseră peste 1 milion de cetățeni.

Din cei 894.772 de moldoveni care au votat, 117.944 și-au exprimat opțiunea politică în afara Republicii Moldova, în diaspora, conform datelor centralizate de la ora 14:00.

Oameni transportați din Rusia spre Belarus pentru a vota

Postarea jurnalistei Alina Radu vine în contextul în care, duminică, poliția din Republica Moldova a anunțat că a fost sesizată despre transportarea organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre Republica Belarus, acțiune care contravine legislației naționale.

„Amintim cǎ, transportarea organizată a alegătorilor este interzisă prin lege, fiind calificată drept tentativă de influențare ilegală a procesului electoral. În acest context, oamenii legii întreprind măsuri de verificare și investigare a circumstanțelor, pentru a identifica persoanele implicate și pentru a împiedica desfășurarea unor astfel de acțiuni”, a transmis Poliția Republicii Moldova.

Mega-atac cibernetic asupra instituțiilor guvernamentale din Republica Moldova, înaintea alegerilor

Site-uri guvernamentale ale Republicii Moldova au fost vizate de un mega-atac cibernetic, cu peste 14 milioane de tentative de acces în noaptea de dinaintea alegerilor parlamentare, potrivit agenției de presă IPN.

Surse din cadrul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) au declarat pentru IPN că toate aceste încercări au fost detectate și blocate cu succes de autoritățile de profil.

Situația a fost confirmată ulterior de premierul Republicii Moldova, Dorin Recean.

„Ieri și azi, infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic. E vorba, în special, de CEC.md (Comisia Electorală Centrală -n.r), precum și de mai multe secții de vot din afara țării. Toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără afectarea procesului electoral”, a declarat premierul Republicii Moldova, Dorin Recean.

