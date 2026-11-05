Alerte în Arabia Saudită după atacurile asupra centrului său de exportare a petrolului de la Marea Roșie

Arabia Saudită a emis joi alerte care avertizează asupra unor potențiale pericole în Yanbu, centrul de la Marea Roșie al regatului pentru exportul petrolului, în contextul în care rebelii houthi din Yemen, aliniați Iranului, își continuă atacurile, transmite Reuters.

Coaliția condusă de Arabia Saudită, care luptă împotriva rebelilor houthi în Yemen, a anunțat că a distrus o rachetă lansată de grupare în direcția orașului Medina, unul dintre cele mai sfinte locuri ale islamului. De asemenea, serviciul de protecție civilă al regatului a emis alerte de urgență pentru zona de sud-est a orașului Sharurah, situată la granița cu Yemenul.

Rebelii houthi nu revendicaseră joi niciun atac asupra regatului.

Însă aceștia au declarat cu o zi în urmă că au atacat aeroportul internațional din Riad, în timp ce președintele sirian Ahmed al-Sharaa efectua o vizită în regatul saudit. Autoritățile de la Riad nu au confirmat atacul.

Liderul sirian a asistat la semnarea unui acord de apărare, alături de prințul moștenitor Mohammed. A fost cea de-a doua întâlnire a celor doi în Arabia Saudită în mai puțin de o lună.

Nu au fost oferite detalii cu privire la prevederile acordului. Reuters a relatat luna trecută că Damascul analizează cu atenție posibilitatea de a acorda asistență militară Riadului.

Arabia Saudită caută sprijin militar pentru a contracara loviturile împotriva sa

Regatul saudit, cel mai mare exportator de petrol din lume și un aliat-cheie al Statelor Unite, a solicitat sprijin din partea mai multor țări, de la SUA până la state din Europa și Orientul Mijlociu, atât pentru operațiuni defensive, cât și ofensive, în contextul reluării războiului împotriva puternicei miliții yemenite.

Luna trecută, Egiptul și-a dat acordul ca armata sa, una dintre cele mai puternice din regiune, să ofere sprijin regatului.

Între timp, Turcia urmează să ratifice un pact de apărare reciprocă cu Arabia Saudită și Pakistanul, care include o clauză de apărare colectivă, angajând astfel a doua cea mai mare armată din cadrul NATO să apere Riadul.

În octombrie, Marea Britanie a anunțat că va trimite avioane de vânătoare în misiuni defensive, pentru a contribui la protejarea orașelor saudite împotriva atacurilor aeriene ale rebelilor houthi.