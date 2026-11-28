Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) a revenit cu un nou mesaj, după criticile primite în urma recomandării adresate școlilor de a evita organizarea unor întâlniri între elevi și persoane care s-au confruntat cu dependențe.

Instituția, care se află în subordinea Cancelariei prim-ministrului și în coordonarea prim-ministrului, a susținut că recomandarea sa vizează metodologia intervențiilor de prevenire în mediul școlar, nu valoarea experiențelor persoanelor care au reușit să depășească adicțiile.

„O capcană în care putem cădea foarte ușor este să minimalizăm experiențele persoanelor care s-au confruntat cu o parte dintre problemele asociate adicțiilor și le-au depășit. Aceste confesiuni merită respectate și reprezintă mesaje importante de speranță și recuperare”, a transmis agenția, pe Facebook, precizând că răspunsul vine ca urmare a comentariilor primite după mesajul care îl viza pe actorul Alex Bogdan.

Mai multe persoane au criticat demersul făcut de ANPCDDA, în timp ce alți utilizatori i-au solicitat să explice public mai exact ce proiecte a făcut pentru prevenție.

Reprezentanții instituției au precizat că prevenirea adicțiilor în rândul copiilor trebuie să se bazeze pe abordări adaptate vârstei și pe dovezi științifice, iar acțiunile organizate în școli trebuie să aibă la bază un plan.

ANPCDDA a anunțat, de asemenea, că va pune la dispoziția celor interesați recomandările europene în domeniu, incluse în Curriculumul european pentru prevenire, și a subliniat importanța dialogului dintre instituții, specialiști și societatea civilă.

„Din perspectiva coordonării naționale a acestui domeniu, avem responsabilitatea de a informa corect publicul și de a contribui la o mai bună cunoaștere a subiectului adicțiilor”, a precizat instituția înființată în 2024, care a preluat atribuții de la fosta Agenție Națională Antidrog.

„Luăm act de fiecare reacție, de altfel binevenită, care ne ajută să construim împreună un răspuns național care să ajute cu adevărat fiecare tânăr, fiecare familie sau comunitate, având posibilitatea de a fundamenta metode adaptate de sprijin”, au mai transmis reprezentanții ANPCDDA, care nu au dat exemple privind proiectele pe care le-a derulat sau are în vedere să le facă.

Reacția vine după ce Alex Bogdan a anunțat anularea întâlnirilor cu liceenii

Noul mesaj al agenției a venit după ce actorul și regizorul Alex Bogdan, care a vorbit public despre experiența sa cu dependența de jocuri de noroc, a anunțat că este nevoit să anuleze întâlnirile deja programate cu liceeni din țară.

Artistul a invocat o comunicare anterioară a ANPCDDA, în care instituția își exprima „profunda îngrijorare față de tendința tot mai accentuată” a școlilor de a organiza întâlniri între elevi și persoane care s-au luptat cu adicții.

Mesajul inițial a stârnit reacții critice pe pagina de Facebook a agenției, unde mai mulți oameni au reproșat instituției cu „nume atât de pompos” lipsa de acțiune și au cerut să le prezinte ce programe derulează autoritatea.

Unele persoane au mustrat ANPCDDA pentru că l-au criticat pe actorul Alex Bogdan pentru demersul său de a merge în școli, în loc să-l coopteze într-un program al instituției.

ANPCDDA a transmis că ia act de reacțiile primite și că acestea pot contribui la construirea unui răspuns național eficient în prevenirea adicțiilor

Alex Bogdan: „Nu am pretins că sunt expert”

Actorul și regizorul Alex Bogdan, fost dependent de jocuri de noroc, a anunțat că a anulat întâlnirile deja programate cu liceenii din țară, după ce ANPCDDA și-a exprimat „profunda îngrijorare față de tendința tot mai accentuată” a școlilor de a organiza întâlniri între elevi și oameni care s-au luptat cu adicții.

„Eu nu am pretins că sunt expert, nici că mă duc să vindec pe cineva sau să fac terapie. M-aș fi dus cu povestea mea, așa cum am spus-o în spectacolul «Viață în lucru». Intenția mea a fost doar să ajut, în niciun caz să mă dau mai tare de cât sunt. În continuare cred în puterea unei povești, că de aia fac teatru, cred în puterea de a schimba vieți, dar pot să înțeleg de ce un subiect atât de dificil poate crea disensiuni între mine (un actor fost dependent) și psihologi, specialiști, agenții ale statului etc.”, a scris Alex Bogdan, vineri seară, pe Facebook.

„Viața în lucru” este un spectacol de teatru scris și regizat de Alex Bogdan după ce s-a vindecat de dependența de jocuri de noroc, cu care s-a luptat timp de 16 ani și despre care a vorbit într-un interviu pentru publicul HotNews.

Actorul a precizat că speră ca în viitor cei care au criticat inițiativa sa de a merge în școli să facă ceva punctual.

„Aștept să văd ce face statul atât de interesat de soarta adolescenților. Aștept cu sufletul la gură să văd ce fac psihologii etc. Ce a ținut de mine am făcut. Sau măcar am încercat să fac”, a spus Bogdan.