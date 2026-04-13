Alexandru Rogobete anunță că merge în SUA pentru discuții cu Pfizer, după ce România a pierdut procesul pentru vaccinul anti-COVID

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că în această săptămână face o vizită la Washington, unde se va întâlni cu reprezentanți ai Băncii Mondiale și ai principalelor companii americane din domeniul sănătății, inclusiv Pfizer, potrivit News.ro.

Vizita, care va dura din 14 până în 18 aprilie, are loc în contextul în care România a fost condamnată în primă instanță să plătească un sold restant pentru vaccinurile anti-Covid comandate de la Pfizer/BioNTech.

Rogobete are două întâlniri cu Pfizer

Miercuri, Alexandru Rogobete va avea o întâlnire cu reprezentanţii companiei Eli Lilly şi o alta cu cei ai companiei Pfizer, iar joi are programate întâlniri cu reprezentanţii companiei GE HealthCare şi cu reprezentanţii Băncii Mondiale.

Vineri, el va participa la masa rotundă „Acţiuni iniţiate la nivel naţional: un schimb de opinii la nivel ministerial privind reformele sistemului de sănătate” şi va avea întâlniri cu reprezentanţii companiei Medtronic şi, din nou, cu cei ai companiei Pfizer.

„Vizita se înscrie în marja eforturilor depuse de ministrul Sănătăţii şi a autorităţilor guvernamentale de a transforma pierderea financiară din cazul vaccinurilor anti-Covid 19 într-un beneficiu real pentru pacienţi, asigurând accesul la tratamente care momentan lipsesc din sistemul public”, a transmis Ministerul Sănătăţii, citat de News.ro.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, săptămâna trecută, că ministrul Sănătăţii şi cel de Finanţe lucrează pentru a declanşa negocierile cu Pfizer, după pierderea procesului privind achiziţia de vaccinuri COVID. El spunea că România va solicita şi sprijinul Comisiei Europene în această negociere.

România a pierdut procesul cu Pfizer

Un tribunal din Bruxelles a condamnat, pe 1 aprilie, în primă instanță, Polonia și România să plătească un sold restant pentru vaccinurile anti-Covid comandate de la Pfizer/BioNTech, în valoare de 1,3 miliarde de euro și, respectiv, 600 de milioane de euro.

Gigantul farmaceutic american Pfizer a dat în judecată Polonia și România în toamna anului 2023, pentru a cere plata acestor contracte de achiziție pe care cele două țări au refuzat să le îndeplinească integral, din cauza încheierii pandemiei.

Tribunalul de primă instanță din Bruxelles a explicat că cele două țări nu au putut să demonstreze că „Pfizer ar abuza de dreptul său prin urmărirea executării obligațiilor contractuale”.

Grupul american „se așteaptă acum ca statele membre să se conformeze deciziei justiției”, potrivit unui comunicat transmis după decizie.

„Banii oricum îi vom da”

Pe 5 aprilie, Alexandru Rogobete a declarat că „lucrurile sunt foarte simple” și că statul român va fi nevoit oricum să achite suma restantă către Pfizer.

„Am speranța că aceste negocieri vor duce într-o direcție bună și că putem introduce în România medicamente de care oamenii au nevoie. Banii oricum îi vom da. Am văzut și aici tot felul de speculații și de discuții. Lucrurile sunt foarte simple. Indiferent că ne convine sau că nu ne convine, astăzi avem această factură (…). Avem două variante, plătim banii și aducem vaccin pe care îl distrugem sau încercăm un efort de echipă (…) ca de acești bani sau măcar de un procent mare din această sumă să putem introduce niște medicamente noi pentru oameni”, a declarat Alexandru Rogobete.