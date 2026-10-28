Alexandru Toader a fost scos din arestul IPJ Iași și dus la cabinetul său notarial

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost scos marți seară din arestul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, pentru a asista la perchezițiile pe care anchetatorii le-au făcut la cabinetul său notarial în dosarul de viol și agresiunea sexuală, potrivit site-ului local Dezvăluirea.ro.

Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iași, a fost transportat, sub escortă, la cabinetul său notarial. El a fost surprins la ieșire cu mâinile încătușate, dar acoperite, și o mască de protecție pe față, potrivit imaginilor de la fața locului publicate de Dezvăluirea.ro.

Percheziții au fost marți și la biroul de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, din Iași, pe care Alexandru Toader îl împarte cu tatăl său, Tudorel Toader, au precizat surse judiciare pentru HotNews.

În ambele locații, perchezițiile au început marți, la ora 10.00, și s-au terminat seara, la ora 19.00, potrivit Dezvăluirea.

De ce e acuzat Alexandru Toader

Alexandru Toader a fost arestat preventiv sâmbătă, 24 octombrie, sub acuzația viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

Alexandru Toader este acuzat de procurori că a început să abuzeze sexual studente la un an după ce a devenit lector în cadrul Facultății de Drept al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. În referatul în care cer arestarea preventivă, înaintat Curții de Apel Iași, procurorii descriu tiparul după care acționa.

Primul viol de care este acuzat Alexandru Toader a avut loc în 8 noiembrie 2022. O studentă de 21 de ani acuză că a fost chemată la cabinetul notarial al acestuia. O săptămână mai târziu, tânăra a fost chemată în biroul de la facultate, unde acuză că a fost din nou violată. După o altă săptămână, ea a renunțat la Facultate.

La audieri, când i s-a adus la cunoștință calitatea de inculpat, Alexandru Toader nu a dorit să dea nicio declarație. S-a prevalat de dreptul la tăcere.

Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Liviu George Maha, a anunţat luni, într-un dialog cu HotNews, că Alexandru Toader va avea interdicție să predea în instituție chiar dacă măsura arestării preventive va fi ridicată. Nici tatăl și avocatul său, fostul ministru Tudorel Toader și avocata Andreea Urda nu vor mai preda studenților de licență și masterat de la Iași.