Deputata liberală Alina Gorghiu a declarat, miercuri, că excluderile Nicoletei Pauliuc și a Monicăi Anisie din grupul parlamentar al PNL din Senat reprezintă un „abuz”, menționând că ea și toți liberalii care au depus acțiuni în justiție se solidarizează cu cele două senatoare.

Senatoarele Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au fost excluse miercuri din grupul parlamentar liberal și în cazul senatorilor Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu o decizie a fost amânată pentru două săptămâni, a anunțat liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. De asemenea, aceștia au fost înlocuiți din comisiile din care făceau parte.

În reacția ei, Gorghiu a mai spus că nu poate intui ce se va întâmpla la grupul liberal de la Cameră cu deputații aflați în această situație, însă e convinsă că liderul deputaților PNL este „mai inteligent” decât cel al senatorilor, informează Agerpres.

„Dreptul și accesul la justiție trebuie să fie liber pentru fiecare dintre noi. Ceea ce s-a întâmplat astăzi, fix într-o zi cu semnificație internațională, Ziua împotriva violenței, să dai afară două doamne senatoare pentru că nu și-au retras aceste plângeri din punctul meu de vedere este un abuz, este o depășire a liniei dintre politic și abuz. Sigur că și eu și colegii noștri ne solidarizăm cu ele, cu ceilalți doi senatori care au fost sancționați altfel, cu eliminarea din comisii, dar nu cu excluderi, deocamdată. Eu cred că politica trebuie să se limiteze la dezbateri principiale, la discuții pe proiecte”, a afirmat Alina Gorghiu, la Parlament.

„Cei care au luat decizia își imaginează că ne vom speria”

Ea a adăugat că problema liderului PNL, Ilie Bolojan, nu este legată de o plângere în instanță, ci de faptul că cei care au făcut aceste acțiuni contestă direcția în care a luat-o PNL, „de apropiere de USR”, care nu a fost discutată în vreun for de conducere al partidului.

„Am fost președinta acestui partid doi ani de zile, copreședintă împreună cu Vasile Blaga, nu m-ați văzut executând vreun parlamentar pentru că n-a fost de acord cu poziția mea politică. Sigur, nu-i încurajezi, nu-i ții aproape de tine, nu-i promovezi în funcții, dar să-i dai afară din grupul parlamentar pentru că își exercită un drept constituțional, și anume acela de a accesa justiția atunci când consideră că sunt supuși unui abuz, asta nu poți să le ceri, motiv pentru care tot acest grup astăzi se solidarizează cu colegii noștri din Senat”, a transmis Alina Gorghiu.

„Sigur că, probabil, cei care au luat decizia își imaginează că ne vom speria, că ne vor închide gura, că nu vom mai comenta decizii politice. Asta e obligația mea, ca parlamentar, să comentez sau să contest niște decizii politice atunci când consider că ele nu sunt sănătoase pentru partidul în care sunt de peste 26 de ani. În momentul în care o să tac, înseamnă că trebuie să plec acasă”, a continuat ea.

Gorghiu denunță „un abuz pe care nu credeam să-l trăiesc în PNL”

Întrebată dacă se așteaptă la aceeași măsură și la grupul liberal de la Cameră, ea a răspuns: „Sincer să vă spun, nu intuiesc ce demersuri va avea grupul de la Cameră, dar sunt convinsă că liderul de la Cameră este mai inteligent decât liderul de la Senat și înțelege că a condiționa retragerea unei acțiuni în justiție de calitatea de membru la grupul parlamentar sună a șantaj și nu cred că va face acest demers”.

În opinia lui Gorghiu, se poate face o evaluare a activității lor parlamentare, verificarea voturilor, a proiectelor inițiate, susținerile din Parlament.

„Să știți că sunt unul din campioni în grup și la luări de cuvânt și la inițiative legislative, la legi adoptate, dar de aici mai departe intrăm în altă zonă. Însă PNL, trecând de nivelul ăsta de conducere, vede în profunzime, colegii noștri din teritoriu văd când se face un abuz. Faptul că nu se vorbește în spațiul public despre acest lucru în fiecare zi nu înseamnă că membrii de partid nu văd că liberali vechi – Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Sorin Cîmpeanu, Mihail Veștea – sunt sancționați abuziv, în timp ce alții care n-au nicio legătură cu Partidul Național Liberal sunt promovați doar pentru că țin hanganu, isonul conducerii partidului. Este un abuz pe care nu credeam să-l trăiesc în PNL după atâta vreme, însă fiecare doarme pe ce își așterne”, a apreciat liberala.

„Nu pleacă nimeni” din PNL

Întrebată dacă cele două senatoare vor pleca la PSD, Gorghiu a spus că „nu pleacă nimeni” din PNL.

„Eu știu că unii din PNL ne tot etichetează în fel și chip. Vă spun: au plecat mulți, a plecat Orban, au plecat tone de lideri din ăștia care se dau ultraliberali din PNL și eu n-am plecat, nici colegii mei nu vor pleca. Sunt excluși din grupul parlamentar, dar asta nu înseamnă că pot fi excluși din Partidul Național Liberal, că partidul ăsta nu e pe persoană fizică”, a precizat Gorghiu.

Alina Gorghiu face parte din grupul contestatarilor actualei conduceri PNL („tabăra puciștilor” sau „tabăra Veștea”), grup care a votat guvernul lui Adrian Veștea, fiind și propusă să facă parte din cabinetul liberalului. Guvernul Veștea a fost respins la votul de învestitură din Parlament.

Biroul Politic Național al PNL a decis în urmă cu două săptămâni ca liberalii care au încălcat deciziile partidului și au apelat la instanță pentru a bloca activitatea acestuia au la dispoziție 10 zile pentru a-și retrage contestațiile și a-și clarifica drumul politic.

Un număr de 16 liberali – Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Sorin Prișcă, George Scarlat, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Sebastian Rusu, Eduard Mititelu – au atacat în instanță deciziile luate de conducerea partidului, inclusiv cele privind sancționarea lor pentru susținerea Guvernului propus de Adrian Veștea.

Reacțiile senatoarelor Pauliuc și Anisie

Exclusă din grupul senatorilor PNL, Nicoleta Pauliuc spune că nu va părăsi partidul care „va supraviețui stilului de conducere al lui Ilie Bolojan”.

„Sunt mai mulți colegi parlamentari semnatari ai acelorași acțiuni în instanță, dar Ilie Bolojan a ales să înceapă execuțiile cu noi, cu două femei. Asta spune multe despre președintele PNL. Și de această dată, Ilie Bolojan a ales să fie Omul Negru din încăpere“, a reacționat, pe Facebook, imediat după decizia de excludere senatoarea liberală.

Ea a precizat că nu și-a retras acțiunile din instanță împotriva deciziilor luate de echipa condusă de Ilie Bolojan pentru că nu a vrut să renunțe la un drept garantat de Constituție.

„Rămân în PNL și cer același lucru pe care îl ceream înainte de sancțiuni: o dezbatere deschisă despre direcția partidului. PNL a trecut prin perioade mai dificile. Va supraviețui și stilului de conducere al lui Ilie Bolojan”, a mai scris Pauliuc pe Facebook.

La rândul ei, senatoarea Monica Anisie a reacționat la excluderea din grupul PNL cu un atac la Ilie Bolojan.

„Ne-a exclus astăzi din grupul PNL pentru un motiv simplu: nu acceptă să fie contrazis! Mai ales atunci când i se spune că a greșit”, a scris ea pe Facebook.

Fosta ministră a Educației a mai susținut că „nu am intrat în politică pentru a aplauda orice decizie”.

„Când am contestat în instanță o decizie pe care am considerat-o nedreaptă, iar instanța ne-a dat dreptate, răspunsul lui Ilie Bolojan a fost o o amenințare: «Retrageți procesele sau veți fi îndepărtați din toate funcțiile». Este cu atât mai greu de înțeles că această confruntare începe cu două femei! Se pare că Ilie Bolojan este dispus să accepte un grup parlamentar PNL mai mic în Senat, doar pentru a nu avea în jurul său voci care îl contrazic. Un partid nu devine mai puternic prin eliminarea celor care au opinii diferite”, a mai afirmat Anisie.