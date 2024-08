„Am o rudă imobilizată la pat, nu știu cum s-o evacuez. Poliția nu răspunde la telefon!” – rușii din Kursk își ceartă autoritățile pe rețelele sociale

Incursiunea armatei Ucrainei în regiunea rusească Kursk a produs și revolta locuitorilor regiunii împotriva autorităților locale. HotNews.ro a intrat pe grupurile de pe rețelele rusești „Vkontakte” și „Telegram” și a făcut o radiografie a mesajelor pe care oamenii din această regiune le scriu în aceste zile.

Pe rețelele „Vkontakte” și „Telegram”, unde sunt create grupuri speciale pentru discuții despre situația din localitățile din apropierea graniței cu Ucraina. Luptele continuă în aceste zile în regiunea rusă Kursk unde armata ucraineană a lansat, începând de marți, o ofensivă majoră și a înaintat zeci de kilometri în interiorul țării.

Autoritățile de la Moscova au confirmat că soldații Kievului au ajuns la Soudja, un oraș rusesc cu 5.500 de locuitori situat la aproximativ zece kilometri de frontieră, unde există un punct de tranzit pentru gazul care alimentează țări europene precum Ungaria și Slovacia, via Ucraina, potrivit AFP.

Corespondenta HotNews a contactat cel puțin 20 de persoane dintre cele care comentează pe „Vkontakte” și „Telegram”, dar acestea au refuzat să vorbească cu „presa străină”.

„Sirenele sunt interminabile”

Mai multe comentarii relevante am descoperit sub postarea lui Alexei Smirnov, guvernatorul interimar al administrației regiunii Kursk pe rețeaua Vkontakte.

Oamenii se plâng de „sirenele interminabile” și le solicită autorităților „să le dea mai încet” ori să le oprească din când în când.

„Sirenele sunt interminabile. E ca și cum le pornesc și apoi uită să le oprească. Vă rog, controlați-le!”, a scris un utilizator de pe contul anonim.

„Scurtați durata sirenelor, vă rog! Le auzim cu toții…! Copiii sunt îngroziți. De ce trebuie să sune sirena cu o voce masculină atât de alarmantă? Vă rog să ne auziți, nu le putem explica copiilor mici”, a scris Alina.

„Poliția este inactivă”

De asemenea, oamenii se plâng că autoritățile nu-i ajută. Cele mai multe discuții pe această temă pot fi citite pe grupul „Sudja online”, localitatea afectată cel mai mult de acțiunile militare recente.

„Chatbot-ul nu răspunde. Am o rudă imobilizată la pat și nu știu cum s-o evacuez. Există un pericol real de a ajunge sub ocupație”, a scris un utilizator pe Telegram.

„Adresele sunt transmise poliției, iar poliția este inactivă și nu răspunde la telefon”, a răspuns Alina.

„Luați-vă animalele, nu le lăsați singure, și ele sunt speriate, unele rase de câini și pisici pot muri de frică. Nu știți când vă veți întoarce în casele voastre, și dacă o veți face – nu va fi prea curând. Luați, nu le lăsați, am deja o experiență proastă a evacuării din război”, a scris un utilizator sub pseudonimul „7777” pe grupul de discuții de pe Telegram.

„Da de ce suntem în această situație?? Nu aveți curajul să răspundeți oamenilor?”

O altă îngrijorare mare a oamenilor este centrala nucleară din Kursk, iar mai multe opinii sunt mai degrabă pesimiste.

„Se pare că centrala nucleară este în pericol. Ne apropiem de decizia de a evacua. Există încă speranța că ai noștri îi vor respinge, dar lucrurile nu arată bine”, a scris Chiril.

Pe lângă asemenea opinii, există mai multe publicații în care oamenii își caută rudele care sunt de negăsit de câteva zile, majoritatea chiar din 6 august. Mai mult, oamenii discută despre cauzele acestei situații și intră în discuții aprinse privind acțiunile autorităților ruse.

„Da de ce suntem în această situație?? Nu aveți curajul să răspundeți oamenilor?

Ieșiți din carapacea voastră și ascultați ce spun oamenii despre voi în stațiile de autobuz, în mijloacele de transport în comun și oriunde altundeva. Fie că vă place sau nu, tot va trebui să răspundeți. Nu poți închide gura tuturor”, a scris Ecaterina pe rețeaua socială rusească „Vkontakte”.

„De ce nu impun se introduce regim de război? Trădare, aducerea trupei în pragul înfrângerii. Ce fel de comandanți sunt ei – să ia viața soldaților lor dintr-o singură lovitură?”, a scris Olga.

„Noi suntem mamele Rusiei. Puterea noastră sunt fiii noștri. Noi suntem întotdeauna sigure de ceea ce trebuie să facem”, a scris și o utilizatoare care se recomandă Svetlana Nikolaevna.

„Ucrainenii trăiesc așa deja de trei ani, am primit pentru ceea ce am luptat”, a scris Anton.

„Vreau să mă alătur rezistenței, sunt un veteran al operațiunilor de luptă, am fost reinstruit la „Wagner”, patriot, gata să plec astăzi pentru operațiuni de luptă”, a scris Igor.

„Aș dori să vă reamintesc că, în timp ce Putin aduna trupe la granița ucraineană, el a semnat legea privind gropile comune. Atunci când Biden a declarat „La această dată, Putin va ataca Ucraina” Și ați râs cu toții”, a punctat Valery.

Stare de urgență

Moscova a declarat vineri stare de urgență federală în Kursk, în vreme ce a continuat să afirme că trupele sale resping asaltul ucrainean.

Ministerul rus a afirmat zilele trecute că aproximativ 1.000 de soldați ucraineni iau parte la operațiune și că Kievul a pierdut 600 de militari și 82 de vehicule blindate – cifre care nu au putut fi verificate independent.

Kievul nu a comentat oficial, în mod direct, operațiunea, deși oficialii au făcut unele referiri. Iar aliații săi occidentali au semnalat că nu au fost consultați, dar au declarat că Ucraina are autonomie în planificarea loviturilor sale.