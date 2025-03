„Am un mesaj”. Anunțul lui Nicușor Dan după ce Elena Lasconi a spus că nu exclude să iasă din cursa prezidențială în favoarea lui Ilie Bolojan

După ce lidera USR, Elena Lasconi, a declarat că retragerea ei din cursa pentru Palatul Cotroceni în favoarea lui Ilie Bolojan este „negociabilă”, primarul Capitalei, Nicușor Dan, a punctat luni seară că nu există „candidatura” președintelui interimar și a precizat că el „are un mesaj” clar pe care vrea să-l transmită: „Campania mea merge înainte”.

Întrebat, într-o emisiune la Digi24 ce crede are despre declarația Elenei Lasconi, Nicușor Dan a răspuns: „Nu pot să comentez. Pentru noi nu există candidatura domnului Bolojan în favoarea căreia să-și retragă candidatura”.

„Dumnealui (Ilie Bolojan, n.r.) este liderul unuia dintre partide din această coaliție. Fiecare din partidele din această coaliție a avut un congres în care au desemnat un candidat, pe domnul Antonescu. Deci asta e situația pe care toți liderii acestor partide o mențin”, a mai spus edilul Capitalei.

Nicușor Dan, care și-a anunțat candidatura independentă la alegerile prezidențiale de anul acesta, a adăugat și că are o relație foarte bună cu Uniunea Salvați România, implicit cu Elena Lasconi.

„Am spus de mai multe ori, e decizia USR-ului, e candidatul USR pe care îl respect. Candidatura mea merge mai departe”, a adăugat Nicușor Dan.

Întrebat dacă vede o posibilă candidatură a lui Ilie Bolojan, el a răspuns: „Mai degrabă nu”.

„Eu am campania mea, pe care am anunțat-o, cred că sunt două luni de atunci, și am mers mai departe. Sunt voluntari care strâng semnături, mulți oameni care au donat bani, peste 4.500 de oameni care au donat. Am un mesaj, campania mea merge înainte. Mai departe, cine vor fi contracandidații? – pentru moment pare că sunt cei care sunt anunțați oficial”, a mai declarat primarul Bucureștiului.

„Totul este negociabil”

Lidera USR, Elena Lasconi, a fost întrebată, luni, într-o conferință de presă, dacă ar renunța la candidatura la președinție în favoarea lui Ilie Bolojan și a răspuns că „totul e negociabil”.

„Totul este negociabil. Eu l-aș susține pe domnul Bolojan așa cum l-am susținut și ca premier. Consider că ar fi mai bun ca premier. Și rămâne de văzut. Nu știu, eu aș vrea doar să-i transmit domnului Ciolacu, acum poate că nu o să doarmă prea bine noaptea asta, dar îi comunic să strângă semnături și pentru domnul Bolojan, pentru că Crin Antonescu o să se tot ducă în jos”, a declarat Elena Lasconi, întrebată despre posibilitatea de a se retrage din competiția electorală dacă Bolojan va fi candidat.

Ea a spus că duminică a vorbit la telefon cu premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, și că joi se vor întâlni.

Întrebată ce anume i-ar putea oferi Ciolacu ca să o convingă să renunțe la candidatură, Elena Lasconi a spus că „depinde de ce vrea să negocieze”.

„O negociere înseamnă tu să propui și să vezi ce ai de câștigat. Pe mine nu mă interesează ce am eu de câștigat, pe mine mă interesează să aibă de câștigat România și să fim siguri că țara asta nu o să fie condusă de descreierați sau de vreun reprezentant al izolaționiștilor, mai ales în contextul geopolitic în care ne aflăm, cu războiul din Ucraina, cu discuțiile care vin de la Casa Albă, cu tot ceea ce se întâmplă în Europa”, a subliniat președinta USR.