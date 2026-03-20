Amazon plănuiește să lanseze un nou smartphone, la 12 ani după dezastrul „Fire Phone”

În 2014, Amazon a lansat primul său smartphone, sperând să concureze cu Apple și Samsung. În schimb, „Fire Phone”, un proiect aflat sub supravegherea directă a lui Jeff Bezos, a fost scos de pe piață în puțin peste un an, fiind unul dintre cele mai mediatizate eșecuri ale Amazon. Acum, Amazon pregătește un nou telefon, dezvăluie în exclusivitate Reuters.

Patru persoane familiarizate cu subiectul au declarat pentru Reuters că noul efort, cunoscut intern la Amazon sub numele de „Transformer”, este dezvoltat în cadrul unității de dispozitive și servicii a companiei. Telefonul este văzut ca un posibil dispozitiv de „personalizare mobilă” care se poate sincroniza cu asistentul vocal Alexa și poate deservi parcursul zilei clienții Amazon interesați de celelalte servicii ale sale precum comerțul online, potrivit surselor.

Inițiativa reprezintă cel mai nou capitol al unui efort de ani de zile de a aduce pe piață viziunea pe care Bezos o are de mult timp: un asistent digital omniprezent, controlat prin voce, asemănător computerului controlat vocal din serialul științifico-fantastic „Star Trek”.

Bezos își imaginase un smartphone care să aibă în centru cumpărăturile și care să poată concura cu Apple, oferind comoditate la livrare și reduceri prin abonamentul Prime. Concomitent, Amazon ar fi putut obține o cantitate mare de date noi despre utilizatori, disponibile doar prin combinarea telefoanelor mobile cu istoricul de cumpărături și preferințele de conținut.

Prețul pe care Amazon l-ar cere pentru noul său smartphone e deocamdată o necunoscută

Reuters nu a putut stabili unele detalii privind viitorul smartphone, cum ar fi prețul anticipat de vânzare, veniturile pe care Amazon speră să le obțină din vânzarea acestuia sau câți bani a pus la dispoziția echipei ce lucrează la proiect.

Calendarul pentru proiectul „Transformer” este, de asemenea, neclar, iar sursele au avertizat că acesta ar putea fi anulat dacă strategia generală a companiei se schimbă sau din motive financiare.

La cum a fost proiectat până acum, noile funcții de personalizare ale telefonului ar face cumpărăturile de pe Amazon.com, vizionarea Prime Video, ascultarea Prime Music sau comandarea de mâncare de la parteneri precum Grubhub mult mai ușoare.

Un punct central al proiectului „Transformer” a fost integrarea capabilităților de inteligență artificială (AI) în dispozitiv. Aceasta ar putea elimina necesitatea magazinelor tradiționale de aplicații, care cer descărcarea și înregistrarea lor înainte de a fi utilizate.

Asistentul vocal Alexa, care a trecut printr-o modernizare de mai mulți ani ce a avut în centrul său AI înainte de relansarea sa anul trecut, este considerat în interiorul companiei ca fiind critic pentru serviciile orientate către consumatori.

Noul smartphone, afirmă sursele, este o altă încercare a Amazon de a accelera utilizarea AI de către clienți, fie pe dispozitiv, fie prin Alexa.

Dezastrul „Fire Phone”

Intrarea inițială a Amazon pe piața smartphone-urilor, în 2014, includea caracteristici precum un instrument de cumpărături bazat pe camera foto, care recunoștea produse, le găsea de vânzare pe Amazon.com și le adăuga în coșurile online ale clienților.

„Fire Phone”, cu sistemul său propriu de operare „Fire OS”, nu avea aplicații populare disponibile în magazinele Android și iOS și avea un sistem complicat de afișare 3D cu mai multe camere, care consuma atât de multă baterie încât telefonul se supraîncălzea frecvent.

Amazon a oferit „Fire Phone” împreună cu un abonament gratuit de un an pentru Amazon Prime, dar vânzările au fost slabe. Amazon a redus prețul de la 649 dolari la 159 de dolari pentru telefoanele deblocate și, în cele din urmă, a anulat proiectul după 14 luni. În documentele contabile a trecut o pierdere de 170 de milioane USD pentru stocurile nevândute.

Colin Sebastian, analist la firma financiară R.W. Baird, a declarat pentru Reuters că eșecul anterior al Amazon cu un smartphone nu face imposibilă o nouă tentativă, dar că o reușită va fi dificil de obținut.

„Amazon va trebui să ofere consumatorilor un motiv convingător să schimbe telefoanele, iar oamenii sunt destul de atașați de magazinele de aplicații existente”, consideră acesta.

Așa cum s-a întâmplat acum mai bine de un deceniu, Amazon se confruntă cu sarcina dificilă de a detrona liderii de piață Apple și Samsung, care împreună dețineau aproximativ 40% din vânzările globale anul trecut, conform Counterpoint Research, o firmă de cercetare de piață axată pe tehnologie.

În plus, livrările de smartphone-uri se îndreaptă către cea mai mare scădere din istorie în 2026, analiștii de la International Data Corporation așteptându-se o prăbușire de 13%, pe măsură ce creșterea prețurilor la cipuri de memorie majorează costurile dispozitivelor.