Ambasada Ucrainei vine cu explicații privind legea cetățeniei, după ce PSD a denunțat o „omisiune care afectează în mod vădit comunitatea românească”

Ambasada Ucrainei la Bucureşti precizează miercuri că legea naţională privind cetățenia adoptată în iunie anul trecut prevede că ucrainenii pot dobândi cetăţenia altor state, iar lista acestor ţări, care „va fi extinsă în viitor”, va fi aprobată de Guvernul Ucrainei.

Într-un comunicat de presă, ambasada ucraineană atrage atenţia asupra „răspândirii în spaţiul informaţional al României a unei serii de articole uniforme referitoare la Legea Ucrainei „privind modificarea unor legi pentru asigurarea exercitării dreptului de a dobândi şi de a păstra cetăţenia Ucrainei”. În materialele informative menţionate în presă se încearcă interpretarea conţinutului Legii Ucrainei”, spune misiunea diplomatică.

„În acest context, subliniem că legea menţionată a fost adoptată în data de 18 iunie 2025. Documentul prevede că cetăţenii Ucrainei pot dobândi cetăţenia altor state, lista cărora va fi aprobată de Guvernul Ucrainei. Menţionăm că prima astfel de listă a fost aprobată la 5 noiembrie 2025, prin Hotărârea Guvernului Ucrainei nr. 1412. În lista menţionată au fost cuprinse cinci state: Canada, Germania, Polonia, Statele Unite ale Americii şi Cehia”.

„Acestea sunt state cu cele mai numeroase comunităţi ucrainene din diaspora. Lista respectivă va fi extinsă în viitor”, explică Ambasada Ucrainei în România.

Lămuririle vin după ce PSD a cerut Președinției și Ministerului român de Externe „să clarifice urgent cu autorităţile ucrainene motivele pentru care România a fost omisă din lista statelor pentru care Ucraina a reglementat posibilitatea de a avea acord de dublă cetăţenie”. PSD consideră că această omisiune „afectează în mod vădit comunitatea românească din Ucraina şi contrastează puternic cu sprijinul necondiţionat oferit de ţara noastră”.

MAE român: „Legea vizează în principal comunităţile ucrainene din străinătate”

Ministerul Afacerilor Externe a reacționat, miercuri, arătând că modificarea legislativă adoptată în Ucraina se referă la facilitarea obţinerii cetăţeniei ucrainene.

„În cursul ultimilor trei ani, legislaţia ucraineană cu privire la cetăţenie a suferit mai multe amendamente, menite să uşureze obţinerea cetăţeniei ucrainene, fără a renunţa la celelalte cetăţenii deţinute, de către cetăţeni străini care luptă ca voluntari în cadrul forţelor armate ucrainene sau desfăşoară activităţi umanitare pe teritoriul Ucrainei, familiile acestora, precum şi pentru a menţine şi întări legăturile cu statul ucrainean ale comunităţilor ucrainene din străinătate”, precizează MAE într-un comunicat.

Ministerul de Externe subliniază că legea, adoptată în iunie 2025 şi intrată în vigoare la 16 ianuarie 2026, nu se aplică persoanelor care au deja cetăţenia ucraineană.

„Legea vizează în principal, deşi nu exclusiv, comunităţile ucrainene din străinătate. De altfel, cele cinci state din prima listă aprobată de executivul ucrainean sunt statele în care locuiesc cele mai mari comunităţi ucrainene din străinătate”, precizează ministerul român.

PSD a cerut clarificări de la MAE și Președinție

Partidul Social Democrat a transmis miercuri că „solicită instituţiilor cu atribuţii în politica externă, Administraţiei Prezidenţiale şi Guvernului, prin Ministerul Afacerilor Externe, să clarifice urgent cu autorităţile ucrainene motivele pentru care România a fost omisă din lista statelor pentru care Ucraina a reglementat posibilitatea de a avea acord de dublă cetăţenie”.

„PSD consideră că această omisiune afectează în mod vădit comunitatea românească din Ucraina şi contrastează puternic cu sprijinul necondiţionat oferit de ţara noastră pe tot parcursul războiului ruso-ucrainean”, se arată într-un comunicat al PSD.

Mai mult, social-democrații transmit că abordarea „arbitrară” a autorităților ucrainene poate afecta aderarea țării vecine la Uniunea Europeană. „​PSD solicită autorităților române să intervină ferm și urgent pentru rezolvarea acestei probleme”.