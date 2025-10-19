Ambasadorul Germaniei din Georgia, chemat în țară pe fondul unei campanii „ostile” a guvernului de la Tbilisi / UE discută luni răcirea relațiilor cu fostul stat aspirant la aderare

Germania a anunțat duminică că își va chema ambasadorul din Georgia pentru consultări, înaintea unei reuniuni a oficialilor Uniunii Europene programată luni, pe fondul deteriorării relațiilor dintre blocul comunitar și țara din Caucazul de Sud, notează Reuters.

„De multe luni, conducerea georgiană duce o campanie împotriva UE, împotriva Germaniei și personal împotriva ambasadorului german, Ernst Peter Fischer”, a transmis Ministerul german de Externe într-o postare pe X.

Rechemarea ambasadorului este „pentru consultări privind pașii de urmat”, a precizat ministerul german.

Luni, „Consiliul Afaceri Externe al UE va aborda situația din Georgia”.

Guvernul georgian nu a comentat deocamdată situația.

Ambasadorul Germaniei, convocat de autoritățile georgiene și acuzat că promovează o „agendă radicală” înaintea alegerilor locale din țară

Luna trecută, Ministerul de Externe al Georgiei l-a convocat pe ambasadorul german la Tbilisi Ernst Peter Fischer, sugerând că acesta ar face parte din încercări de a promova „o agendă radicală” în țară înaintea unor alegeri municipale urmărite îndeaproape.

Alegerile au avut loc în 4 octombrie, iar zeci de mii de manifestanţi au ieşit în stradă la Tbilisi.

De luni de zile, oficiali georgieni îl acuză pe Fischer și pe alți ambasadori ai UE că susțin tentative de răsturnare a guvernului de la Tbilisi.

Autoritățile din Georgia au lansat o campanie de represiune împotriva liderilor opoziției pro-UE și a protestatarilor ieșiți în stradă, care au manifestat după alegerile parlamentare contestate din octombrie anul trecut și după decizia guvernului de a suspenda discuțiile privind aderarea la Uniunea Europeană.