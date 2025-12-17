Amenzi mari pe piața tutunului: Trei companii stabileau prețurile la care produsele IQOS urmau a fi revândute clienţilor, acuză Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței a anunțat miercuri că a sancționat companiile Philip Morris Trading, Interbrands Orbico și Mediaposte Hit Mail cu amenzi în valoare totală de 135,2 milioane lei (26,6 milioane euro), pentru participarea la înțelegeri anticoncurențiale pe piața produselor din tutun încălzit.

Amenzile au fost aplicate astfel:

Philip Morris Trading SRL: 78.688.820 lei

Interbrands Orbico SRL: 52.118.418 lei

Mediaposte Hit Mail SA: 4.451.897 lei.

În urma unei investigații, autoritatea de concurență a constatat că între Philip Morris Trading SRL și fiecare dintre distribuitorii Interbrands Orbico SRL și Mediaposte Hit Mail SA existau înțelegeri ce vizau fixarea prețurilor de revânzare pentru produsele din tutun încălzit IQOS ale Philip Morris.

Practic, spune autoritatea, stabileau prețurile la care produsele IQOS urmau a fi revândute clienţilor, precum și discounturile aplicate în cadrul promoţiilor derulate de către Interbrands Orbico SRL în insulele (standurile) IQOS și de către Mediaposte Hit Mail SA pe site-ul iqos.ro. De asemenea, campaniile promoţionale ale distribuitorilor puteau fi derulate doar cu aprobarea furnizorului, atât în insulele IQOS, cât și pe site-ul iqos.ro.

„Fiecare companie trebuie să își stabilească independent politica comercială, nu prin înțelegeri cu partenerii. Prin fixarea prețurilor de revânzare și stabilirea nivelului discounturilor s-a restricţionat libertatea partenerilor comerciali de a-şi stabili singuri preţul, ceea ce, în final, afectează consumatorii”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Interbrands Orbico SRL a recunoscut încălcarea Legii concurenței şi, ca urmare, a beneficiat de o reducere a amenzii.

Reamintim că legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească, în special cele care stabilesc, direct sau indirect, prețuri de cumpărare ori de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile.