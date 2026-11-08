„Americanii ne vor căuta, au nevoie de noi”. Traian Băsescu nu vrea ca România să plătească pentru militarii SUA staționați la în țara noastră

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, la România TV, că țara noastră nu ar trebui să plătească pentru a menține prezența militară americană la nivelul actual, spunând că suma anuală de 15.000 de dolari preconizată pentru fiecare militar SUA ar putea fi folosită pentru instruirea soldaților români.

„Decât să dea 15.000 de dolari de soldat american, mai bine îi folosește să intruiască foarte bine fiecare militar român. Problem apărării este în primul rând problema noastră”, a declarat Traian Băsescu.

El a apreciat că România are pe teritoriul său suficiente efective NATO: 1.700 de soldați francezi, olandezi și portughezi la Cincu, aproximativ 1.000 de americani la Mihail Kogălniceanu, alte câteva sute la Turda și 200 la scutul de la Deveselu.

„Avem ce ne trebuie ca să ne apărăm”

Băsescu crede că nivelul prezenței militare americane va fi stabilit doar de nevoile SUA.

„Americanii ne vor căuta, au nevoie de noi în contextul regional, dar au priorități care trebuie tratate ca atare. Avem aliați aici, avem trupe franceze la Cincu, câteva sute portughezi și olandezi, deci avem NATO aici”, a adăugat fostul șef al statului.

Traian Băsescu susține că România nu se poate compara cu Polonia, care este cea mai mare forță militară de pe flancul de nord-est a Alianței, iar SUA are dizlocați mai mulți militari acolo. În schimb, România are avantajul proximității Turciei, care deține a doua armată ca mărime din NATO

„România trebuie să-și construiască politica pe realitățile existente, pe faptul că aliatul nostru principal în acest moment este Turcia, aliatul regional, și trebuie să ținem cont că avem cu ea și un parteneriat strategic extrem de bine scris care are și o bază extraordinară: investițiile turcești sunt suficient de mari încât să facă din România de interes pentru Turcia”, a argumentat fostul președinte.

În opinia acestuia, problema majoră a apărării a României este că a comandat târziu echipamentele militare de care armata are nevoie.

„Ne agităm fără să ne dăm seama ce avem. Avem ce ne trebuie să ne apărăm. Nu avem echipamentele necesare pentru că nu le-am comandat din vreme, dar vor veni”, a conchis Băsescu.

Propunerea făcută de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni pe Elbridge Colby, subsecretarul de stat al Apărării din SUA căruia i-a propus ca România să suporte costurile pentru staționarea militarilor americani, să ofere condiții mai bune de găzduire și să plătească și costuri suplimentare pentru combustibil, a declarat, pentru HotNews, o sursă din Administrația Prezidențială.

Elbridge Colby se numără printre oficialii americani care au solicitat mai multor ţări membre NATO să-şi modereze discursul cu privire la ameninţarea reprezentată de Rusia, susţinând că anumite declaraţii ale liderilor şi oficialilor europeni au afectat securitatea continentului, au declarat pentru Reuters patru persoane la curent cu discuțiile.

În prezent, Colby lucrează la un raport pe care urmează să-l prezinte lui Pete Hegseth, șeful Pentagonului, care va conține recomandări pentru viitorul trupelor americane în Europa. O decizie finală din partea președintelui Donald Trump este așteptată în decembrie.

Modelul prin care țările-gazdă achită cheltuielile SUA cu militarii americani dizlocați în străinătate este deja aplicat în Polonia care cheltuiește aproximativ 15.000 de dolari pe an pentru fiecare soldat american.