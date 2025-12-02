Ana Ciceală dă asigurări că nu se retrage din cursa pentru București: „Nu am cum să validez, printr-o retragere, exact vechea clasă politică”

Candidata SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, creditată cu 8,4% din voturi în sondajul AtlasIntel publicat luni de HotNews, spune că dacă „PNL-ului și USR-ului le-ar fi păsat cu adevărat de București” ar fi ajuns la un acord pentru un candidat comun la algerile din 7 decembrie. Ciceală spune și că Anca Alexandrescu, candidată susținută de AUR, „are mai mulți ani în PSD decât Daniel Băluță”.

Contactată marți de HotNews, Ciceală a spus că nu vrea să discute rezultatele unor sondaje, pentru că „s-a văzut că au dat sistematic greș în ultima vreme”, dar că știe ce simte atunci când iese în stradă să vorbească cu oamenii.

„Există foarte mult entuziasm în stradă pentru candidatura noastră, pentru proiectele noastre pe locuire, pe sănătate, pe educație, pe transport public, pe ce înseamnă consultare publică de către primar, așa că noi vedem altfel lucrurile, tocmai fiindcă în stradă oamenii ne spun că vor să voteze cu noi, că sunt bucuroși că au pe cineva care să îi reprezinte”, a spus candidata SENS, întrebată cum vede scorul de 8,4%.

Ce spune Ana Ciceală despre o posibilă retragere, pe modelul Vlad Gheorghe

Despre retragerea candidatului Vlad Gheorghe din cursa pentru București în favoarea liberalului Ciprian Ciucu, Ana Ciceală a spus că „fiecare își evaluează șansele și are o strategie anume”.

Întrebată dacă există vreo șansă ca și ea să se retragă în favoarea lui Ciprian Ciucu, Ana Ciceală a spus că „voturile oamenilor nu sunt amanetate, nu sunt niște saci de voturi pe care unii politicieni îi pot plimba de la un candidat la celălalt, trebuie să ne uităm la cine e cel mai bun om pentru a conduce Capitala țării”.

„Dacă PNL-ului și USR-ului le păsa cu adevărat de București, ei nu permiteau să nu aibă un candidat comun. Așa, ei au permis pentru că s-a gândit fiecare la pielea lui, nu la oameni și la oraș”, a mai spus Ciceală în dialogul cu HotNews.

„Nu am cum să validez, printr-o retragere, exact vechea clasă politică”

Ana Ciceală mai spune că unii dintre contracandidații săi au preluat proiectele sale „parțial sau măcar declarativ” în ultima săptămâna de campanie:

„Legat de proiectul nostru politic și proiectul nostru social pentru oameni, e foarte diferit de tot ce s-a întâmplat până acum cu clasa politică, deci nu am cum să încep să validez, să dau credit printr-o retragere exact vechii clase politice, care ne-a adus unde ne-a adus, în pericolul acesta extremist și care nu se trezește la realitate”.

Întrebată dacă a existat la un moment dat o discuție privind o întâlnire între ea, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), despre o strategie comună, Ana Ciceală a spus că nu știe să fi existat o astfel de inițiativă.

Ana Ciceală: „Anca Alexandrescu are mai mulți ani în PSD decât domnul Băluță”

Întrebată dacă își va reproșa ceva în situația în care va câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei reprezentanta curentului autointitulat suveranist, candidata Anca Alexandrescu, susținută de AUR, Ciceală a amintit de legăturile acesteia cu PSD.

„Doamna Anca Alexandrescu are mai mulți ani în PSD decât domnul Băluță, a susținut o grămadă de guvernări PSD, de oameni cu putere în PSD și a făcut jocuri de putere în țara asta, a fost la nivelul cel mai sus al puterii în țara noastră pentru PSD, așa că nu înțeleg cum poate să se promoveze că este antisistem când este foarte clar, din punctul meu de vedere, o parte foarte importantă din sistemul acesta”, a mai declarat candidata SENS.