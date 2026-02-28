Riscurile majore ale războiului SUA în Iran explică avertismentul dramatic al lui Trump pentru americani

Donald Trump i-a avertizat pe americani că unii militari ai SUA și-ar putea pierde viața în intervenția din Iran. Experții spun și ei că riscurile unei operațiuni de amploare sunt mari, scrie New York Times.

Un atac asupra Iranului ar putea atrage Statele Unite într-un conflict prelungit, în condițiile în care regimul de la Teheran dispune de capacități militare extinse și de o rețea de forțe regionale, au avertizat unii experți și observatori, înainte de atacul din sâmbătă dimineață.

Iranul deține unul dintre cele mai mari stocuri de rachete din Orientul Mijlociu, deși numărul de rachete a scăzut cu siguranță după războiul de 12 zile cu Israelul de anul trecut. Arsenalul său include de asemenea drone și arme anti-navă.

Teheranul poate încerca să lovească, prin urmare, baze americane aflate la distanțe mari, dar și forțele navale americane din regiune.

„Nu există o opțiune militară ieftină, ușoară și curată în cazul Iranului”, a declarat pentru New York Times Ali Vaez de la International Crisis Group, o organizație axată pe rezolvarea conflictelor. „Există un risc real ca unii americani să-și piardă viața”, a spus Vaez.

Trump a admis într-o declarație video postată sâmbătă dimineață că unii militari americani și-ar putea pierde viețile.

„Viețile eroilor americani curajoși ar putea fi pierdute și am putea avea victime – ceea ce se întâmplă adesea în război – dar nu facem acest lucru pentru prezent. Facem acest lucru pentru viitor și este o misiune nobilă”, a spus președintele.

Lovituri asupra bazelor americane și asupra Israelului

Rachetele balistice cu rază medie de acțiune ale Iranului pot parcurge peste 1.900 de kilometri, o distanță care acoperă bazele americane aflate la distanțe mari, precum vestul Turciei și Orientul Mijlociu, inclusiv Israelul și statele din Golf.

Strategia Teheranului „este de a escalada rapid și de a exporta instabilitatea în mai multe teatre de operațiuni, astfel încât costurile să fie distribuite”, a explicat pentru New York Times Sanam Vakil, directoarea programului pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord al Chatham House, un institut de politici publice.

Statele din Golf, care găzduiesc o serie de baze americane, sunt prin urmare îngrijorate că orice atac militar american ar putea duce la riposte împotriva lor.

În ianuarie, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, aliați apropiați ai SUA, au spus că nu vor permite Statelor Unite să utilizeze spațiul lor aerian pentru atacuri. Rămâne de văzut dacă această poziție le va proteja în cele din urmă de represaliile iraniene.

Un contraatac iranian ar putea lovi de asemenea marile orașe din Israel. Armata israeliană a folosit interceptori pentru a doborî majoritatea rachetelor iraniene în timpul războiului din iunie.

Cu toate acestea, stocul de interceptori este redus după mai bine de doi ani de conflict cu Hamas și Hezbollah.

Zeci de rachete balistice iraniene au plecat deja spre Israel, potrivit informațiilor.

„Axa rezistenței”

Iranul coordonează de asemenea o „axă a rezistenței” care utilizează forțe proxy în Orientul Mijlociu, inclusiv Houthi în Yemen și Hezbollah în Liban. A construit și a înarmat aceste grupuri pentru a-și extinde influența și a provoca adversarii din regiune.

Multe din aceste forțe au fost grav slăbite, dar experții cred că ele ar putea riposta împotriva forțelor americane și israeliene, creând multiple fronturi și amplificând conflictul dincolo de granițele Iranului.

Cel puțin un grup aliniat Iranului din Irak a promis sprijinul pentru Teheran în cazul unui atac al SUA.

Înlăturarea regimului

Guvernul iranian este o teocrație în care liderul suprem este autoritatea principală. Aceasta este impusă de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, o ramură a forțelor armate, estimată la aproximativ 150.000 de membri, care protejează și promovează agenda autoritară a regimului.

În Venezuela, Statele Unite l-au capturat pe președintele Nicolás Maduro și pe soția sa într-un raid bine coordonat, care a durat puțin peste două ore.

Dar în Iran, înlăturarea regimului ar fi mult mai dificilă. Puterea reală în Iran este determinată de ideologie, susținută de politicieni radicali și consolidată de o structură complexă de putere, consolidată de aproape jumătate de secol, au explicat experții.

De asemenea, Teheranul se află la aproximativ 650 de kilometri în interiorul continentului față de Golful Persic. Acest lucru ar face ca o eventuală operațiune de capturare a liderilor să fie mai dificilă.

„Un haos fără precedent”

Semne de întrebare sunt și cu privire la ce ar putea urma după intervenția militară.

În mesajul video trimis sâmbătă dimineață, Trump i-a invitat pe protestatarii iranieni să-și revendice țara, după ce campania de bombardamente a SUA se va fi încheiat.

Urmările înlăturării regimului de la Teheran depind de modul în care aceasta se produce și cine sunt actorii principali.

„Simpla eliminare a liderilor printr-o intervenție militară americană și/sau israeliană ar produce un haos fără precedent și ar lăsa o țară cu peste 90 de milioane de oameni, cu resurse naturale imense, cu o poziție geografică deosebit de importantă, și cu o diversitate semnificativă, complet neguvernată”, a avertizat recent într-un interviu pentru HotNews Raul Pintilie, cercetător al conflictelor din Orientul Mijlociu.

„Acest scenariu ar avea consecințe grave asupra întregii regiuni – de la cele de natură economică la cele referitoare la un posibil val de refugiați cu care se vor confrunta țările vecine”, a spus el.

Închiderea strâmtorii Ormuz

Iranul a amenințat anterior că va închide Strâmtoarea Ormuz, blocând una dintre cele mai importante rute maritime de transport energetic din lume. Aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat din lume tranzitează acest canal.

Orice perturbare în strâmtoare ar duce la o creștere vertiginoasă a prețurilor la energie, a declarat pentru New York Times Claire Jungman, directoarea departamentului de riscuri maritime și informații al Vortexa, o companie care monitorizează comerțul cu petrol și energie.

Forțele iraniene au efectuat exerciții militare în strâmtoare în ultimele zile, ceea ce, potrivit unor experți, este un semnal că ar putea închide calea navigabilă în cazul izbucnirii unui război.

Însă închiderea canalului ar afecta și Iranul, limitându-i capacitatea de a exporta petrol către clienți importanți, precum China.