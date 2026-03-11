Anamaria Gavrilă, în Parlament: „Este o mascaradă. Un președinte debusolat și un CSAT iresponsabil”

Parlamentarii POT nu au participat la votul hotărârii care să permită, conform scrisorii președintelui României, prezența în baza de la Mihail Kogălniceanu a unor capabilități ale Statelor Unite, care se vor desfășura pe o perioadă determinată, a anunțat miercuri, în plenul reunit, lidera formațiunii, deputata Anamaria Gavrilă, citat de Agerpres.

Ea a adăugat că POT va da semnăturile necesare pentru suspendarea lui Nicușor Dan din funcția de președinte.

„Pus în fața unei situații critice, serioase, Nicușor Dan nu își asumă decizii care țin de fapt de funcția de președinte al României. (…) Nicușor Dan nu ne spune ce a negociat el pentru România în această situație. CSAT a știut să anuleze alegerile, dar acum nu-și asumă să ia o decizie care ține de CSAT”, a spus Anamaria Gavrilă.

„Întrebarea este: intră România într-un conflict militar, de vreme ce ați venit cu această decizie în Parlament și nu o asumați? POT va respecta relația cu partenerul strategic SUA. Și, da, credem că trebuie să fim parteneri și la bine și la rău. Susținem participarea la acțiunile defensive inițiate de partenerii noștri americani. (…) Dar nu putem lua decizii în orb, de vreme ce doar 100 de parlamentari știu despre este vorba, din 460. În fața pericolului grav al intrării într-un conflict militar, în fața unei eschivări rușinoase a președintelui României și a tăcerii complice a CSAT, anunț că POT nu va participa la acest vot. Este o mascaradă. Un președinte debusolat și un CSAT iresponsabil. Nu este decizia Parlamentului. Asumați-vă sau dați-vă demisia! POT va da semnăturile necesare pentru suspendarea lui Nicușor Dan”, a afirmat Anamaria Gavrilă.

Hotărârea a fost aprobată, în cele din urmă, cu 272 de voturi „pentru”, 18 „împotrivă”, 5 abțineri, în timp ce doi parlamentari nu au votat.

Nici parlamentarii AUR nu au votat solicitarea CSAT privind amplasarea în România de avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare.