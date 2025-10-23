Anca Alexandrescu: 99% voi candida la Primăria Capitalei. Voi sparge această gașcă ce a pus mâna pe România

Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS, în emisiunile căreia Călin Georgescu a fost și este o prezență constantă, a anunțat joi că „99%” va candida la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei: „Am stomacul tare”.

„Este cert! Acum vom avea alegeri pe 7 decembrie, așa că eu mă pregătesc, îmi frec mâinile acum. 99% răspunsul este da! Evident că o să am nevoie de voi, de români, de toți oamenii care vor cu adevărat să schimbăm ceea ce se întâmplă în România.

Cineva îmi spunea dacă sunt pregătită să fiu făcută una cu pământul. Sunt pregătită și eu, și familia mea, am stomacul tare, nu mă voi opri.

Prima condiție ca să poți să spargi ceva, adică această gașcă, trebuie să participi. Eu sunt pregătită să fac acest lucru, am vorbit cu mai mulți oameni care vor să mă bag în bătălia asta”, a susținut Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.

„Apropo, nu știu dacă au gândit când au pus alegerile pe 7 decembrie, dar cred că Dumnezeu dă un semnal, pentru că pe 6 decembrie s-au oprit alegerile, pe 7 s-au anulat, deci este o cifră cu însemnătate maximă și sunt convinsă că forța bucureștenilor va învinge”, a declarat Anca Alexandrescu.

Alexandrescu – care l-a promovat intens pe Călin Georgescu, câștigător al primului tur al prezidențialelor din 2024 – nu spune dacă va candida ca independent sau sprijinită de un partid. Anca Alexandrescu a fost inclusă în mai multe sondaje drept candidat din partea zonei suveraniste. AUR nu a anunțat pentru moment candidatul partidului pentru Primăria Capitalei.

În ultimul sondaj CURS, publicat duminică, 19 octombrie, Anca Alexandrescu este creditată cu 10%.

Conform sondajului, Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, conduce în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei, cu 25%. Pe locul al doilea se află, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%.Următoarea în clasament este Anca Alexandrescu.

Într-un sondaj Avangarde din 31 august, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu erau la egalitate, cu câte 25%, urmați de Cătălin Drulă cu 20% și de independenta Anca Alexandrescu cu 18%, în timp ce ceilalți candidați nu depășeau pragul de 5%.