Anca Alexandrescu spune că mesajul lui Călin Georgescu de duminică „nu e despre candidați”: „A avut o reacție punctuală”

„Mesajul domnului Georgescu trebuie citit nu ca o reacție punctuală, ci ca o radiografie a unui lung lanț de abuzuri”, spune Anca Alexandrescu, pe pagina ei de Facebook, după ce Călin Georgescu a cerut boicotarea alegerilor pentru Primăria București.

Fostul candidat la președinția României Călin Georgescu a contestat legitimitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei, lăsând să se înțeleagă că nu susține pe nimeni în cursa pentru Primăria Capitalei.

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, de la Realitatea Plus, unde Georgescu a fost o prezență constantă, susține că mesajul lui Georgescu nu este despre candidați, ci despre cei care au „fraudat” alegerile de anul trecut.

„Vreți să transformați un mesaj care este despre voi și frauda voastra, un apel să nu vă mai lăsăm să acoperiți frauda și lovitura de stat, într-un mesaj de dezbinare între persoane! Nu e despre candidați! E despre VOI!”, scrie Anca Alexandrescu, într-un mesaj pe Facebook.

„Mesajul de aseară al domnului Georgescu trebuie citit nu ca o reacție punctuală, cum s-au grăbit toți să o facă, ci ca o radiografie a unui lung lanț de abuzuri care își are originea în anularea alegerilor din 6 decembrie. Din acel moment, sistemul a deschis o cutie a ilegalităților și a aruncat România într-o spirală a nedreptății, unde fiecare nouă decizie abuzivă nu este decât o consecință firească a primei – anularea votului poporului”, mai scrie jurnalista de la Realitatea Plus.

Alexandrescu mai dă o interpretare mesajului lui Georgescu:

„Tot ce trăim astăzi derivă din acel moment zero al abuzului instituțional. Mai mult, mesajul către oameni este să se implice și să nu mai stea în case să asiste complice și să nu se arunce cu capul înainte, ci să judece cu capul lor! Iar eu asta am făcut, fac și voi face”, mai spune ea.

AUR, așteptat să anunțe pe cine susține pentru Primăria București

AUR se reunește astăzi, de la ora 19.00, în ședința Consiliului Național de Conducere, pentru a decide dacă o susține pe Anca Alexandrescu pentru Primăria București.

HotNews l-a întrebat prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea, într-o conferință de presă, dacă AUR o are doar pe Anca Alexandrescu ca opțiune pentru Primăria Capitalei sau vor fi mai multe opțiuni.

„Au fost luate în considerare mai multe opțiuni și urmează ca în această seară să se ia o decizie. Sunt mai multe opțiuni, aflați diseară, nu vi le spun acum”, a declarat deputatul AUR Marius Lulea.

La rândul său, senatorul AUR Petrișor Peiu a spus că partidul nu are cum să nu meargă cu propriul candidat la alegeri.

„Înţelegem cu toţii frustrarea şi neîncrederea pe care domnul Georgescu a căpătat-o, în raport cu modul în care instituţiile statului, aşa numitul sistem, organizează alegerile. Atunci când eşti descalificat de două ori din cursa prezidenţială fără un motiv legal, sigur că ai un sentiment de neîncredere şi este normal să îţi manifeşti acest sentiment de neîncredere. Însă, pe de altă parte noi suntem un partid politic care avem datoria, ca orice alt partid politic, să reprezinte pe cei care cred în valorile conservatoare, în Parlament, în consilii locale şi aşa mai departe”, a declarat senatorul AUR Petrişor Peiu, în conferința de presă.

„Nu avem cum să nu participăm la alegeri, ba chiar îndemnăm pe toţi cetăţenii bucureşteni care au drept de vot să meargă la vot, să voteze, să-şi exprime opţiunea, pentru că asta înseamnă că participi la democraţie. Şi noi ne angajăm în aceste alegeri, ca în toate celelalte, să îi reprezentăm pe cei care sunt nemulţumiţi de prestaţia partidelor din coaliţia de guvernare”, a mai spus Peiu.

Călin Georgescu: „Nu pot crede în aceste alegeri din București”

Fostul candidat la președinția României Călin Georgescu a contestat, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, legitimitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei și a îndemnat electoratul „să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui”.

„Nu am cerut niciunui partid, nou sau vechi, să vorbească în numele meu. Oricine pretinde că o face alege minciuna”, a transmis Georgescu, într-un mesaj video postat duminică seară pe pagina sa de Facebook.

Mesajul lui a venit la câteva zile după ce Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, de la Realitatea Plus, a anunțat că va candida pentru funcția de primar general al Capitalei. Călin Georgescu a fost o prezență constantă în emisiunea ei, iar în luna august, Georgescu își exprima susținerea pentru Anca Alexandrescu.