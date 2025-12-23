Anchetă în Franța după apariția unor imagini cu un copil evreu umilit la aeroportul din Paris. „O să eliberezi Palestina?”

Autoritățile franceze au deschis o anchetă după apariția unei înregistrări video în care un bărbat îl hărțuiește și îl umilește pe un copil evreu la un aeroport din Paris, cerându-i „să elibereze Palestina” și „să danseze”, a declarat o sursă judiciară, marți, pentru AFP.

Șeful poliției din Paris, Patrice Faure, și-a exprimat „indignarea față de aceste remarci inacceptabile și intolerabile”.

„Nu vor rămâne nepedepsite”, a declarat oficialul într-o postare pe platforma X.

El a precizat că este „în curs de desfășurare” o anchetă „pentru a identifica individiul și pentru a-l aduce în fața justiției”.

„Ne exprimăm sprijinul față de compatrioții noștri evrei și îi asigurăm de angajamentul nostru deplin în combaterea actelor antisemite”, a adăugat Faure, într-o postare în care prezintă o imagine din înregistrarea video care a surprins incidentul.

Parchetul din Bobigny a precizat pentru AFP că a fost deschisă o anchetă în care este cercetat un posibil act de violență motivată de rasă, etnie, naționalitate sau religie, dar nu a oferit alte detalii despre incident.

„O să eliberezi Palestina, frate?”

Duminică, contul The SwordOfSalomon a postat pe X imagini cu incidentul, care au fost vizualizate de peste 440.000 de ori, susținând că acestea au fost filmate pe Aeroportul Charles de Gaulle din capitala franceză în 25 iunie.

În înregistrarea video apare un băiețel, cu fața pixelată pentru a nu fi identificat, jucându-se pe o consolă, până când un bărbat, a cărui față nu poate fi văzută, vine și îi ia maneta din mână.

„O să eliberezi Palestina, frate?”, îi spune bărbatul, în engleză, copilului. „Dacă nu îi eliberezi, îți smulg pălăria, frate”, mai spune el, referindu-se la kippa copilului.

Bărbatul îi spune copilului de mai multe ori, într-o franceză stricată, „dansează, «cachou»”, în ceea ce a părut a fi o pronunție greșită a cuvântului francez „cochon” („porc”), iar băiatul, vizibil confuz, încearcă să daneze.

Comunitatea evreiască a condamnat incidentul

Organizațiile evreiești susțin că numărul atacurilor antisemite a crescut în Franța în contextul războiului din Gaza.

Yonathan Arfi, președintele CRIF, care reprezintă instituțiile evreiești din Franța, a declarat că incidentul a fost „încă o ilustrare a climatului de antisemitism care a prevalat în Europa” după atacul lansat de Hamas asupra Israelului în 7 octombrie 2023, urmat de campania militară israeliană din Gaza.

Potrivit unui comunicat, compania aeroporturilor din Paris, Groupe ADP, „colaborează îndeaproape cu serviciile statului și cu toți actorii din comunitatea aeroportuară, inclusiv cu rabinul șef, care este unul dintre capelanii aeroportului”.

„Niciun compromis din partea Groupe ADP în privința antisemitismului”, a adăugat compania.