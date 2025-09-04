Anchetatorii au reușit să îl identifice după amprente pe bărbatul ucis la festivalul favorit al miliardarilor

Participanți la festivalul „Burning Man”, fotografiați la o ediție anterioară înaintea incendierii efigiului simbolic al festivalului, FOTO: Blm / Zuma Press / Profimedia Images

Poliția americană l-a identificat pe bărbatul descoperit mort, „într-o baie de sânge”, la festivalul de muzică Burning Man frecventat de marii miliardari tech ca fiind un cetățean rus în vârstă de 37 de ani, relatează Meduza.

Biroul Șerifului din comitatul Pershing a anunțat că bărbatul a fost identificat după amprente ca fiind Vadim Kruglov și că sunt în continuare în căutarea unui suspect.

Unul dintre participanții la festivalul Burning Man, un eveniment anual uriaș organizat în deșert în statul american Nevada, a declarat poliției că a găsit un bărbat întins „într-o baltă de sânge”. Macabra descoperire a avut loc pe 30 august în jurul orei 21:14, tocmai când „The Man”, efigia tradițională din lemn a festivalului care s-a încheiat pe 2 septembrie, începea să fie arsă.

🔥 Mysterious killing of a Russian at Burning Man



At the Burning Man festival in Nevada, the body of 37-year-old Vadim Kruglov from Omsk was found in a pool of blood right after the annual ritual of burning a giant effigy. Police are treating murder as the main version.



Vadim… pic.twitter.com/hghXvmoX9O — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2025

Crima a atras atenția în contextul în care festivalul Burning Man s-a transformat de ani bun dintr-o manifestație contraculturală într-un eveniment frecventat de cei mai bogați directori și antreprenori tech din Silicon Valley. Directorul Tesla, Elon Musk, a declarat la un moment dat că „Burning Man este Silicon Valley”, iar Mark Zuckerberg a mers la festival cu elicopterul pentru a servi sandvișuri cu brânză rumenită pe grătar. Fondatorul Amazon Jeff Bezos a făcut, de asemenea, pelerinajul în deșert.

Fondatorii Google, Larry Page și Sergey Brin, sunt participanți fideli de ani de zile.

Bărbatul ucis la festivalul Burning Man era originar din Siberia

Unul dintre participanții la ediția de anul acesta, Chris Reigle, a declarat că crima a avut loc într-unul dintre corturile amplasate nu departe de al său. „Vecinii au auzit o ceartă zgomotoasă care, aparent, s-a soldat cu o înjunghiere. Autoritățile i-au întrebat pe participanți dacă au văzut pe cineva cu un cuțit Bowie”, a declarat Reigle pentru presa americană.

Kruglov, care s-a născut în orașul Omsk din sudul Siberiei, s-ar fi mutat în Statele Unite în 2016. Inițial a locuit în Alaska și apoi s-a mutat în Michigan, unde a început să lucreze ca instalator de telecomunicații, a declarat prietenul său, Vitali, pentru presă.

„Suntem cu toții în stare de șoc. Este o persoană care nu intră în conflicte, amabilă și deschisă. Ultima dată când am vorbit cu el a fost acum două săptămâni. Nu a spus nimic despre excursia la Burning Man, dar a spus că totul a fost în regulă cu el și a glumit că Putin și Trump sunt cool”, a mai declarat acesta într-o referință probabilă la întâlnirea ce a avut loc între cei doi șefi de stat la jumătatea lunii august.

Ancheta privind omorul e marcată de dificultăți

Biroul șerifului a declarat pentru ABC News că ancheta este complicată de faptul că Black Rock City, așezarea care găzduiește festivalul Burning Man, este una temporară care a fost dezmembrată odată cu încheierea festivalului și plecarea participanților.

În plus, autoritățile au declarat că nu există imagini de supraveghere ale locului care să ajute la anchetă. Organizatorii festivalului au declarat că „cooperează cu forțele de ordine”.

Investigația pentru crima descoperită acum marchează cel mai recent episod dintr-o serie de incidente neobișnuite în istoria de 38 de ani a festivalului.

În 2017, un bărbat a murit după ce s-a aruncat în efigia în flăcări, iar decese cauzate de accidente de motocicletă și coliziuni auto au avut loc încă din anii ’90.