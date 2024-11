Andrei Caramitru, mesaj categoric despre comparația dintre Donald Trump și Călin Georgescu: „Primul e miliardar pe bune, al doilea e un comunist care nu a câștigat 1 leu în privat”

Economistul Andrei Caramitru reacționează la teza unora dintre fanii români ai lui Donald Trump care îl aseămână pe acesta cu Călin Georgescu, câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale.

Într-o postare pe Facebook, Andrei Caramitru scrie că Georgescu și Trump sunt complet diferiți și îl desființează pe candidatul independent la președinția României.

„Mulți zic că domne ei sunt cu Trump. Și eu sunt (o ce șoc și groază). Și – din cauza asta – ei votează CG. Aici însă, frate, e o lipsă de logica totală. Trump e mega om de afaceri, miliardar pe bune, înconjurat de alți multi miliardari de top, mari inovatori, inclusiv Musk. CG e un securist obosit care a lucrat toată viața la stat, a frecat hârtii și a publicat inepții absolute, 1 leu nu a câștigat normal în privat. E FIX tipul de om cu care se luptă Trump și Musk – birocrat privilegiat înconjurat de alți securiști…”

Caramitru își continuă tirul. „Trump e de capul lui, nu îl poți controla, are ideile lui. CG are idei inepte preluate de la alții, zice aberații totale cum cî cezariana ar elimina legătura energetică sau că apa îmbuteliată își pierde vibrația. Unul a scris „Art of the Deal” – celălalt chestii dacopate. Trump cu Musk vor să construiască rachete care să meargă pe Luna, semiconductori cu Nvidia, merg pe inovație și evoluție. CG vorbește de râul ramul glodul și satul de acum 300 de ani cu iobagi vai de mama lor!

„Trump vorbește de libertate religioasă – CG vrea să ne impună cu Teodosie un califat ortodox de tip mullahii din Iran. Trump e anti-China, CG e pro China. Trump e pro-Israel, CG e antisemit odios. Trump e anti-comunist, CG e comunist până în măduva oaselor. Practic – securiștii aștia bătrâni au preluat câteva cuvinte de la Trump și au dat cu ele glet peste discursul lor dement, debil și dacopat ca să vă păcălească că fac și ei parte din noul val. NU. Ei fac parte din valul eșuat al comunismului care s-a prăbușit. Și ei încă nu și-au revenit. Și vor o revenire la situația CATASTROFEI din anii 80”, mai scrie Caramitru junior.