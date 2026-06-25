Anthropic acuză un gigant chinez de un atac fără precedent asupra modelului său de AI Claude

Compania americană de inteligență artificială Anthropic a acuzat Alibaba, gigantul chinez din domeniul tehnologiei și comerțului electronic, că a extras în mod ilegal capabilitățile modelului său de inteligență artificială Claude. Anthropic afirmă că operațiunea a fost cel mai amplu atac de acest tip lansat vreodată împotriva sa, potrivit unei scrisori consultate de Reuters.

Operațiunea atribuită Alibaba este descrisă ca un efort de „distilare” („distillation”), proces pe care Anthropic l-a definit ca antrenarea unui model mai puțin performant pe baza răspunsurilor generate de un model mai avansat.

Anthropic a afirmat că această campanie s-a desfășurat între 22 aprilie și 5 iunie 2026 și a generat peste 28,8 milioane de interacțiuni cu Claude prin intermediul a aproape 25.000 de conturi frauduloase.

Anthropic notează în scrisoare că distilarea reprezintă o metodă de accelerare a capacității Chinei de a ajunge la nivelul funcționalităților avansate oferite de modelul său Mythos Preview.

Acuzațiile formulate de Anthropic într-o scrisoare pentru Congresul SUA

Compania din Silicon Valley afirmă că operațiunea a fost desfășurată de operatori afiliați Alibaba și Alibaba Qwen, laboratorul de inteligență artificială al Alibaba. Compania chineză nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Scrisoarea, datată 10 iunie, a fost trimisă senatorilor americani Tim Scott și Elizabeth Warren. Aceștia sunt președintele, respectiv principalul membru al opoziției din Comisia pentru Bănci a Senatului SUA. Scrisoarea a fost trimisă înaintea unei audieri programate privind inteligența artificială.

În aprilie, Casa Albă a acuzat China că fură la scară industrială proprietatea intelectuală a laboratoarelor americane de inteligență artificială.

Anthropic a declarat în scrisoare că sprijină eforturile guvernului american de combatere a acestor atacuri, inclusiv prin colaborarea cu companiile private de inteligență artificială în domeniul schimbului de informații privind amenințările și prin alte inițiative similare.

Logo-ul Anthropic, FOTO: Samuel Boivin/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Compania de AI a acuzat în februarie și DeepSeek de un atac concertat asupra Claude

Anthropic a declarat într-o comunicare publicată în februarie că a identificat o campanie desfășurată de startup-ul chinez de inteligență artificială DeepSeek – al cărui model AI cu costuri reduse a provocat unde de șoc în industria tehnologică în ianuarie 2025 – precum și de alte două laboratoare chineze de inteligență artificială. Campania ar fi vizat extragerea ilegală de capabilități din platforma Claude a Anthropic.

Compania americană a susținut că operațiunea DeepSeek a implicat peste 150.000 de interacțiuni, în timp ce Moonshot AI a depășit 3,4 milioane de interacțiuni, iar MiniMax peste 13 milioane.

Anthropic a mai afirmat la momentul respectiv că aceste campanii își intensifică „amploarea și sofisticarea” și că abordarea amenințării va necesita „acțiuni rapide și coordonate între actorii din industrie, factorii de decizie politică și comunitatea globală a inteligenței artificiale”.

SUA sunt îngrijorate de legăturile companiilor chineze cu armata Chinei

Alibaba a fost inclusă în această lună pe lista Pentagonului cu companii din China considerate a avea legături cu armata chineză, clasificare pe care compania o contestă.

Departamentul Comerțului de la Washington a amânat includerea DeepSeek pe lista sa neagră, deși un comitet guvernamental interinstituțional a concluzionat că aceasta reprezintă un risc pentru securitatea națională a SUA.

Analiștii cred că Departamentul Comerțului a luat decizia de a amâna includerea DeepSeek pe listă pentru a evita o nouă escaladare a tensiunilor comerciale cu Beijingul.

Pe 12 iunie, la două zile după ce Anthropic a trimis scrisoarea privind compania chineză, Departamentul Comerțului a impus restricții controversate asupra celor mai noi modele de inteligență artificială ale Anthropic, Mythos și Fable, deoarece oficialii se temeau că acestea ar putea fi exploatate de terțe părți.

Restricțiile au determinat Anthropic să dezactiveze accesul la aceste modele la nivel global.