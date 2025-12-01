Antrenor din SuperLiga, resemnat după încă un eșec: „E greu să vorbești de transferuri și strategii la echipa asta”

Antrenorul Mihai Teja susține că șansele ca Metaloglobus să realizeze transferuri în această iarnă sunt mici.

După 1-4 cu Petrolul, tehnicianul grupării bucureștene a vorbit despre erorile numeroase comise de jucătorii săi. Și a dat de înțeles că nu are așteptări, când a fost întrebat despre perioada următoare de mercato.

Mihai Teja: „E greu să vorbești de transferuri și strategii la Metaloglobus”

„Nu cred că meritam mai mult atât timp cât greșim foarte mult. E greu să speri. Greșeli individuale la trei din patru goluri. E greu. Era greu să câștigăm. Am intrat bine în repriza a doua, după care din nou au pus presiune pe noi prin mingi aruncate. Greșim prea ușor. Atât am putut.

Soluțiile sunt să îmbunătățești colectiv și individual jucătorii. De transferuri, strategii, e greu să vorbești la Metaloglobus. Încercăm prin antrenamente, prin organizare, să limităm cât mai mult aceste greșeli. Nu există nicio listă de transferuri”, a spus Teja, potrivit digisport.ro.

În urma rezultatului de pe „Ilie Oană”, Metaloglobus rămâne ultima în clasament, cu doar 8 puncte. De cealaltă parte, Petrolul a acumulat 19 puncte și a urcat pe locul 11.