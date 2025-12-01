SuperLiga: Spectacol cu 5 goluri la Ploiești. Petrolul, victorie cu Metaloglobus
Petrolul Ploiești s-a impus în fața echipei Metaloglobus, scor 4-1, într-un meci disputat luni, pe stadionul „Ilie Oană”, în etapa a 18-a din SuperLiga.
Petrolul Ploiești – Metaloglobus 4-1
Gicu Grozav a deschis scorul chiar înainte de pauză, când a reluat cu capul din apropierea porții, în urma unui corner. Reușita a fost validată cu ajutorul VAR.
În secunda 48 din repriza secundă, Ely Fernandes a egalat pentru Metaloglobus, după o centrare din lovitură liberă a lui Ubbink.
Petrolul a revenit rapid în avantaj: înconjurat de adversari, Vali Gheorghe (’54) s-a descurcat excelent și a marcat cu un șut puternic la colțul lung.
Echipa lui Eugen Neagoe s-a desprins în minutul 62, când Gheorghe a centrat, iar Grozav a făcut „dubla”, tot cu o lovitură de cap.
Scorul final a fost stabilit de Marco Dulca, în minutul 90, după o fază la care Boțogan a recuperat mingea cu o intrare prin alunecare.
Grație acestui succes, gruparea prahoveană a acumulat 19 puncte și a urcat pe locul 11 în clasament. De cealaltă parte, Metaloglobus rămâne ultima, cu doar 8 puncte.
Au evoluat echipele:
- Petrolul: Krell – Ricardinho, Papp, Roche, Sălceanu – Jyry (Doukansy ’84), Mateiu (Dulca ’67), Dongmo – V. Gheorghe (Boțogan ’77), Chică-Roșă (Doumtsios ’83), Grozav (Hanca ’68). Antrenor: Eugen Neagoe
- Metaloglobus: Gavrilaș – Liș, Camara, Caramalău, Sava (Tache ’69) – Abbey (Hadzic ’83), Sabater (A. Gheorghe ’68), Aggoun, Ubbink (Zakir ’68) – Sîrbu (Huiban ’75), Fernandes. Antrenor: Mihai Teja.