Sari direct la conținut
SuperLiga - Powered by Superbet

SuperLiga: Spectacol cu 5 goluri la Ploiești. Petrolul, victorie cu Metaloglobus

HotNews.ro
SuperLiga: Spectacol cu 5 goluri la Ploiești. Petrolul, victorie cu Metaloglobus
Fotbaliștii ploieșteni se bucură dupa un gol marcat în meciul cu Metaloglobus București, desfășurat pe Clinceni Arena din Clinceni, pe 25 iulie 2025. FOTO: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Petrolul Ploiești s-a impus în fața echipei Metaloglobus, scor 4-1, într-un meci disputat luni, pe stadionul „Ilie Oană”, în etapa a 18-a din SuperLiga.

Petrolul Ploiești – Metaloglobus 4-1

Gicu Grozav a deschis scorul chiar înainte de pauză, când a reluat cu capul din apropierea porții, în urma unui corner. Reușita a fost validată cu ajutorul VAR.

În secunda 48 din repriza secundă, Ely Fernandes a egalat pentru Metaloglobus, după o centrare din lovitură liberă a lui Ubbink.

Petrolul a revenit rapid în avantaj: înconjurat de adversari, Vali Gheorghe (’54) s-a descurcat excelent și a marcat cu un șut puternic la colțul lung.

Echipa lui Eugen Neagoe s-a desprins în minutul 62, când Gheorghe a centrat, iar Grozav a făcut „dubla”, tot cu o lovitură de cap.

Scorul final a fost stabilit de Marco Dulca, în minutul 90, după o fază la care Boțogan a recuperat mingea cu o intrare prin alunecare.

Grație acestui succes, gruparea prahoveană a acumulat 19 puncte și a urcat pe locul 11 în clasament. De cealaltă parte, Metaloglobus rămâne ultima, cu doar 8 puncte.

Au evoluat echipele:

  • Petrolul: Krell – Ricardinho, Papp, Roche, Sălceanu – Jyry (Doukansy ’84), Mateiu (Dulca ’67), Dongmo – V. Gheorghe (Boțogan ’77), Chică-Roșă (Doumtsios ’83), Grozav (Hanca ’68). Antrenor: Eugen Neagoe
  • Metaloglobus: Gavrilaș – Liș, Camara, Caramalău, Sava (Tache ’69) – Abbey (Hadzic ’83), Sabater (A. Gheorghe ’68), Aggoun, Ubbink (Zakir ’68) – Sîrbu (Huiban ’75), Fernandes. Antrenor: Mihai Teja.

INTERVIURILE HotNews.ro