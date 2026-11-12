Anunț de la Kremlin după întâlnirea cu emisarii americani. Ce viziune despre Europa le-a prezentat Putin

Președintele rus Vladimir Putin le-a prezentat joi emisarilor Casei Albe, Jared Kushner și Steve Witkoff, viziunea Moscovei asupra securității indivizibile în Europa, în cadrul întâlnirii de la Kremlin care a urmat reluării contactelor dintre Rusia, Ucraina și SUA la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, informează agenția spaniolă de presă EFE.

„Este evident că actualul sistem european de securitate nu funcționează. Și sperăm ca reprezentanții țărilor europene să sprijine, la rândul lor, eforturile de a conveni asupra parametrilor unei noi arhitecturi de securitate și pace, unice și indivizibile”, a spus consilierul Kremlinului pentru afaceri internaționale, Iuri Ușakov, într-o declarație de presă după întâlnirea lui Putin cu emisarii americani.

Ușakov a subliniat că Putin și-a prezentat deja propunerile în acest sens în anul 2021, când a cerut NATO să se retragă la granițele din 1997, notează Agerpres.

În același timp, a adăugat consilierul, Moscova are acum idei noi, bazate pe „lecțiile” pe care le-a desprins din situația actuală, în care Occidentul caută să obțină, potrivit lui, înfrângerea strategică a Rusiei.

Mesaj pentru europeni

Totodată, consilierul Kremlinului s-a referit la demersurile întreprinse de europeni pentru a se alătura negocierilor privind Ucraina, dar a subliniat că aceștia trebuie să decidă „dacă doresc pacea sau continuarea războiului”.

„Până acum, acțiunile lor indică cea de-a doua variantă”, a afirmat el.

Cu toate acestea, Ușakov a calificat negocierile tripartite de la Abu Dhabi drept „constructive” și „productive” și a dat asigurări că ele vor continua.

„Witkoff și Kushner și-au expus opiniile cu privire la întâlnirile tripartite care au avut loc la Abu Dhabi în zilele de 10 și 11 noiembrie. Atât noi, cât și partea americană suntem de acord că aceste discuții au avut un caracter constructiv și productiv”, a reiterat consilierul președintelui Putin.

Rusia a acuzat Occidentul în decembrie 2021 că își garantează securitatea pe seama altor țări și a cerut ca NATO să se retragă din Europa de Est, să renunțe la includerea Ucrainei și Georgiei în Alianța Nord-Atlantică și să inițieze negocieri pentru crearea unui sistem de securitate indivizibil.

Refuzul Occidentului de a accepta aceste condiții, pe care le-a calificat drept un ultimatum din partea Rusiei, a fost folosit de Moscova ca pretext pentru declanșarea războiului în Ucraina, notează EFE. Rusia se referă adesea la acest refuz ca la „una din cauzele profunde” ale conflictului cu Ucraina.