Luca Niculescu, despre refuzul PNL de a guverna cu PSD: „Mai sunt și alte soluții” / Până când speră „să o rezolvăm”

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat că în momentul de față nu crede că PNL va reveni asupra deciziei de a nu mai guverna alături de PSD, dar susține că există „și alte soluții” pentru formarea unui cabinet care să treacă de votul de învestire din Parlament.

Întrebat luni seară la Antena 3 despre faptul că PNL refuză să mai guverneze cu PSD, în ciuda apelurilor venite dinspre social-democrați, candidatul la funcția de prim-ministru a spus că nu crede că liberalii își vor schimba poziția.

„În momentul acesta, nu cred că aceasta este soluția care ar fi cea mai fezabilă, dar mai sunt și alte soluții. Poți să ai un guvern hibrid, un guvern din care să facă parte unul dintre partide, două partide și câțiva tehnocrați, câțiva oameni care se pricep la treburile țării. Poți să ai un guvern tehnocrat, în care ai numai tehnocrați, cu un acord între partide, în așa fel încât să existe câteva mize pe care se înțeleg, cum ar fi adoptarea bugetului, cum ar fi faptul că nu se lansează în excese în Parlament, care după aceea să ducă la dezechilibrarea țării”, a declarat Luca Niculescu.

El consideră că astfel de formule „sunt ceva mai fragile”.

„În clipa de față este foarte important ca România să aibă un guvern. Aș spune acesta este primul lucru. Avem nevoie de atâtea de lucruri înainte de venirea iernii, încât avem nevoie de un guvern. Sigur, cum ziceam, cel mai bine ar fi să ai un guvern care este susținut de această majoritate solidă. Nu este singura opțiune, mai sunt și altele”, a mai spus premierul desemnat.

Luca Niculescu a menționat că speră „să o rezolvăm” până joi, ultima zi în care poate depune lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament.

El a încheiat luni prima rundă de negocieri cu partidele și grupurile parlamentare privind susținerea guvernului. Premierul desemnat le-a solicitat „o perioadă de grație” și a vorbit despre variantele de cabinet pe care le are pe masă, au declarat pentru HotNews surse apropiate negocierilor.

„Rolul meu nu este să fac aceste partide să se iubească”

Luca Niculescu a explicat că situația politică a României „este una specială” în acest moment și că tocmai de aceea s-a ajuns la decizia președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe el pentru funcția de premier.

„Rolul meu nu este să fac aceste partide să se iubească. Există o doză mare de neîncredere între ele și, dacă ar fi existat soluții simple, nu s-ar fi ajuns la mine, adică în mod normal politica este făcută de politicieni, premierul unei țări este, în general, în cele mai multe cazuri, un om politic”, a mai spus premierul desemnat.

El a precizat că vorbește „cu liderii politici la telefon în fiecare zi”.

„Discut cu liderii politici la telefon în fiecare zi. Vor mai fi și alte discuții. Nu pot să vă spun prea mult din toate discuțiile, pentru că (…) o negociere are gradul ei de confidențialitate. Într-adevăr, mi-ar plăcea să am o majoritate solidă, transparentă și cât mai multe partide care se angajează în acest guvern”, a mai declarat Luca Niculescu.