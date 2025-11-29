Anunț de ultimă oră al Wizz Air, după ce Airbus a rechemat mii de avioane / Situația zborurilor companiei care operează în România

Wizz Air, compania aeriană care operează zboruri către și dinspre România, a transmis că actualizarea de software solicitată de Airbus a fost implementată cu succes peste noapte pe toate aeronavele sale vizate din familia Airbus A320. De asemenea, compania low-cost a anunțat care este starea zborurilor pe care le operează.

„Wizz Air confirmă că actualizarea de software solicitată de Airbus a fost implementată cu succes peste noapte pe toate aeronavele sale vizate din familia Airbus A320. Toate zborurile de astăzi sunt operate, fără alte perturbări anticipate ca urmare a acestei situaţii”, anunţă, sâmbătă, compania, citată de News.ro.

Wizz Air operează o flotă de 250 de aeronave Airbus A320 şi A321. Toate zborurile Wizz Air sunt operate cu aeronave Airbus A320 cu 180 de locuri, A320neo cu 186 de locuri, A321 cu 230 locuri şi aeronave Airbus A321neo cu 239 locuri.

Compania a mai transmis, prin vocea Diarmuid O’ Conghaile, chief operations officer la Wizz Air, că actualizările solicitate au fost realizate în ciuda provocărilor întâmpinate, datorită angajaților care au lucrat pe parcursul nopții.

„Siguranţa rămâne prioritatea absolută a companiei aeriene şi continuăm să menţinem cele mai riguroase standarde în toate aspectele operaţiunilor noastre”, a mai transmis el.

AirBus a rechemat mii de avioane A320

Airbus, cel mai mare producător european de avioane, a anunțat vineri că solicită o actualizare software imediată pentru „un număr semnificativ” de aeronave din familia A320, cea mai vândută gamă a sa, potrivit Reuters. În prezent există aproximativ 11.300 de aeronave din familia A320 în exploatare la nivel mondial, inclusiv 6.440 din modelul A320.

Airbus a declarat într-un comunicat că un incident recent care a implicat o aeronavă din familia A320 a arătat că radiațiile solare intense pot corupe date esențiale pentru funcționarea sistemelor de control al zborului.

„Airbus recunoaște că aceste recomandări vor genera perturbări operaționale pentru pasageri și clienți”, a transmis compania.

Potrivit Reuters, incidentul care a declanșat această măsură neprevăzută de reparație a implicat un zbor JetBlue de la Cancun (Mexic) la Newark (New Jersey), pe 30 octombrie, în care mai mulți pasageri au fost răniți după o pierdere bruscă de altitudine.

Zborul 1230 a efectuat o aterizare de urgență la Tampa, Florida, în urma unei probleme la controlul aeronavei și a unei coborâri bruște și necomandate, ceea ce a determinat deschiderea unei investigații de către Administrația Federală a Aviației (FAA).

