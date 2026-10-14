Anunțul lui Dominic Fritz după ce a văzut lista de miniștri propuși de PSD. USR se reunește în ședință

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat miercuri seară că va propune în Comitetul Politic al USR care se va reuni vineri ca parlamentarii formațiunii să voteze împotriva guvernului propus de Luca Niculescu, potrivit unei postări pe Facebook.

„USR nu va vota un guvern în care PSD se întoarce cu niște oameni-paravan la ministerele cu bugete mari ca să blocheze reformele și să împartă din nou contracte și companii de stat”, a acuzat Dominic Fritz.

Guvernul propus de Luca Niculescu va fi format din 11 miniștri de la PSD și șase tehnocrați.

„Acest guvern nu se va putea baza decât pe o majoritate ascunsă PSD-AUR în parlament. Nu pare că va avea o viață lungă, a anunțat PSD deja că “îl putem da jos în 6 luni dacă nu ne place”. Pentru a pune cu adevărat capăt haosului scump creat de PSD și AUR, trebuie să ne întoarcem din nou la oameni și la urne”, a precizat Dominic Fritz.

Prima reacție din PNL după decizia PSD de a intra la guvernare

PNL nu va da un cec în alb niciunei propuneri de ministru din partea PSD care „a zburat în Mykonos, a fost la Monte Carlo cu Nordis sau este cunoscut după cutiile de pantofi” și va fi în „totală opoziție” față de social-democrați, a anunțat, miercuri, europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan.

Cu toate acestea, Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al PNL, a anunțat miercuri că formațiunea este dispusă să dea un vot de învestire și apoi să treacă în opoziție.

Matematic, guvernul Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit. Acest prag va fi atins dacă cei care și-au anunțat susținerea vor vota pozitiv în plen. Pe rând, PSD, PNL, UDMR sau grupul minorităților naționale și grupul „Uniți pentru România” și-au arătat sprijinul. Astfel, pe hârtie, cabinetul are destul voturi pentru a fi învestit.



