PNL, despre decizia PSD de a intra în Guvernul Niculescu: „Vom fi în totală opoziție”

PNL nu va da un cec în alb niciunei propuneri de ministru din partea PSD care „a zburat în Mykonos, a fost la Monte Carlo cu Nordis sau este cunoscut după cutiile de pantofi” și va fi în „totală opoziție” față de social-democrați, a anunțat, miercuri, europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan.

„Să fie clar: nu vom da un cec în alb niciunei propuneri de ministru PSD care a zburat în Mykonos, a fost la Monte Carlo cu Nordis sau este cunoscut după pantofi ori după cutiile de pantofi. Vom fi în totală opoziție față de PSD în următorii ani”, a scris Mureșan, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

El a menționat că PNL este dispus să contribuie la deblocarea crizei politice create de PSD și AUR prin instalarea unui guvern, dar nu va gira niciun ministru PSD.

„Acești miniștri vor fi responsabili pentru tot ce fac. Vom fi cu ochii pe ei”, a subliniat liberalul.

Miercuri, Grupurile parlamentare ale PNL au decis pentru un vot favorabil instalării Guvernului Niculescu, pentru ca partidul să intre în opoziție și pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat, Luca Niculescu, a anunțat, după ședință, purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionel Bogdan, potrivit Agerpres.

El a precizat că voturile date în acest sens de grupurile parlamentare liberale sunt consultative, iar decizia finală va fi luată de Biroul Politic Național (BPN) al partidului.

Consiliul Politic Național al PSD s-a întrunit miercuri, de la ora 16:00, pentru a decide dacă intră sau nu în guvernul Luca Niculescu. Ședința s-a încheiat, între timp.

Deputatul PSD Marian Neacșu a declarat că, în opinia lui, dacă social-democrații vor decide să facă parte din Guvernul Niculescu, acesta va fi „unul mixt”, cu miniștri de la PSD și cu tehnocrați.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, va susține declarații de presă la sediul central al PSD, începând cu ora 19.00, în care va anunța decizia oficială a formațiunii. Surse din PSD au declarat pentru HotNews că social-democrații au decis să intre în guvernul lui Niculescu.