Trump amenință cu „măsuri foarte dure” din partea SUA dacă Iranul va începe să spânzure protestatari

Președintele american Donald Trump a afirmat marți seară că Statele Unite vor lua „măsuri foarte dure” în curând dacă guvernul iranian va începe să spânzure protestatari săptămâna aceasta, dar nu a dat detalii despre natura acestor măsuri, scriu Reuters și AFP.

„Nu am auzit despre spânzurări. Dacă îi spânzură, veți vedea niște lucruri… Vom lua măsuri foarte dure dacă vor face așa ceva”, a declarat Trump, când a fost întrebat despre posibilitatea începerii spânzurărilor miercuri, într-un interviu acordat CBS News, în Dearbon, Michigan.

Liderul de la Casa Albă a spus că este conștient de faptul că un „număr destul de mare” de persoane au fost ucise în cele peste două săptămâni de demonstrații. Surse citate de postul american de televiziune afirmă că se crede că cel puțin 12.000 de oameni – posibil chiar peste 20.000 – au murit, după cum arată înregistrările video în care se văd saci pentru cadavre aliniați la morga din Teheran.

Într-o mesaj publicat mai devreme în cursul zilei de marți, Trump i-a avertizat pe oficialii iranieni că vor „plăti un preț mare” pentru orice act de violență și le-a promis iranienilor care protestează că „ajutorul este pe drum”. El a mai anunțat că va anula toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când uciderile vor înceta. „Patrioți iranieni, CONTINUAȚI SĂ PROTESTAȚI – LUAȚI CONTROLUL INSTITUȚIILOR VOASTRE!!!… AJUTORUL ESTE PE DRUM”, a scris Trump.

În timpul interviului, Trump a reiterat că „ajutorul este pe drum” pentru cetățenii iranieni, spunând că acesta este oferit sub „diferite forme”, inclusiv asistență economică. El a menționat atacurile aeriene ale SUA de anul trecut care au vizat trei facilități nucleare iraniene, dar nu a oferit alte detalii.

Când a fost întrebat care este scopul său final cu privire la Iran, liderul american a răspuns: „Scopul final este să câștig. Îmi place să câștig”.

Întrebat, mai departe, ce înseamnă „să câștige”, el a enumerat o serie de operațiuni militare din primul și al doilea mandat al său de președinte: recenta capturare a liderului venezuelean Nicolas Maduro, raidul din Siria din 2019 care a culminat cu moartea fondatorului ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, și asasinarea în 2020 a lui Qassem Soleimani, șeful forțelor militare de elită Quds din Iran.

Iar apoi a precizat: „Nu vrem să vedem că ce se întâmplă în Iran se va întâmpla în continuare. Și știți, dacă vor să organizeze proteste, asta e una, dar când încep să omoare mii de oameni, iar acum îmi spuneți despre spânzurări – vom vedea cum va funcționa asta pentru ei (membrii regimului de la Teheran, n.r.). Nu va funcționa bine.”

Sâmbătă, Trump a afirmat, într-o postare pe platforma sa de socializare Truth Social, că Iranul „aspiră la libertate” și că Statele Unite sunt „pregătite să ajute”. „Iranul aspiră la libertate, cum poate niciodată înainte. Statele Unite sunt pregătite să ajute!!!”, a scris atunci președintele american, pe fondul amplei mișcări de contestare a puterii de la Teheran.

Republica Islamică se confruntă de mai bine de două săptămâni cu una dintre cele mai importante mişcări de protest de la proclamarea ei, în 1979.

Luni, Trump a anunțat impunerea unei taxe vamale de 25%, în SUA, pentru orice țară care face comerț cu Iranul. „Începând de acum, orice țară care întreține relații comerciale cu Republica Islamică Iran va plăti o taxă vamală de 25% pentru orice tranzacție și pentru toate tranzacțiile comerciale efectuate cu Statele Unite ale Americii. Prezentul ordin este definitiv și fără drept de apel”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Aproximativ 2.000 de oameni, inclusiv membri ai forțelor de securitate, au fost uciși în protestele din Iran, a declarat marți, pentru Reuters, un oficial iranian, fiind pentru prima dată când autoritățile recunosc numărul mare de victime cauzate de represiunea intensă declanșată de regimul de la Teheran.

The Wall Street Journal a scris anterior că opțiunile liderului american în privința Iranului includ atacuri militare, extinderea sancțiunilor, utilizarea de arme cibernetice secrete și furnizarea de ajutor online surselor antiguvernamentale.