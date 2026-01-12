Anunțul serii în Italia. O cântăreață celebră va prezenta Festivalul de la Sanremo alături de Carlo Conti: „El m-a convins”
Cunoscuta cântăreață Laura Pausini va fi co-prezentatoare în cele cinci seri ale Festivalului de la Sanremo 2026 Anunțul a fost făcut de directorul artistic și prezentatorul festivalului, Carlo Conti, scrie publicația FanPage.it.
Programat între 24 și 28 februarie în orășelul din nord-vestul Italiei, cea de-a 76 ediție a Festivalului muzicii italiene se anunță a fi unul plin de surprize. Aflat la cel de-al cincilea festival pe care îl prezintă, după edițiile din 2015, 2016, 2017 și 2025, Carlo Conti va miza pe Laura Pausini, cântăreață bine-cunoscută și publicului din România.
De altfel, în mod tradițional, Festivalul este transmis și în România, de TVR 2.
„Sunt emoționată și fericită. Sanremo înseamnă pentru mine zâmbete, teamă și ispită, înseamnă Carlo. El m-a convins”, a explicat cântăreața, în direct la Rai 1.
Concurenții ediției din acest an de la Sanremo:
- Arisa: Magica favola
- Bambole Di Pezza: Resta Con Me
- Chiello – Ti penso sempre
- Dargen D’Amico: AI AI
- Ditonellapiaga: Che fastidio!
- Eddie Brock: Avvoltoi
- Elettra Lamborghini: Voilà
- Enrico Nigiotti: Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta: Stella stellina
- Fedez & Masini: Male necessario
- Francesco Renga: Il meglio di me
- Fulminacci: Stupida sfortuna
- J-AX: Italia Starter Pack
- LDA & AKA 7even: Poesie clandestine
- Leo Gassmann: Naturale
- Levante: Sei tu
- Luchè: Labirinto
- Malika Ayane: Animali notturni
- Mara Sattei: Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta & Colombre: La felicità e basta
- Michele Bravi: Prima o poi
- Nayt: Prima che
- Patty Pravo: Opera
- Raf: Ora e per sempre
- Sal Da Vinci: Per sempre sì
- Samurai Jay: Ossessione
- Sayf: Tu mi piaci tanto
- Serena Brancale: Qui con me
- Tommaso Paradiso: I romantici
- Tredici Pietro: Uomo che cade
- Angelica Bove – Mattone
- Nicolò Filippucci – Laguna
- Blind, El Ma & Soniko – Nei miei DM
- Mazzariello – Manifestazione d’amore