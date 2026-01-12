Anunțul serii în Italia. O cântăreață celebră va prezenta Festivalul de la Sanremo alături de Carlo Conti: „El m-a convins”

Cunoscuta cântăreață Laura Pausini va fi co-prezentatoare în cele cinci seri ale Festivalului de la Sanremo 2026 Anunțul a fost făcut de directorul artistic și prezentatorul festivalului, Carlo Conti, scrie publicația FanPage.it.

Programat între 24 și 28 februarie în orășelul din nord-vestul Italiei, cea de-a 76 ediție a Festivalului muzicii italiene se anunță a fi unul plin de surprize. Aflat la cel de-al cincilea festival pe care îl prezintă, după edițiile din 2015, 2016, 2017 și 2025, Carlo Conti va miza pe Laura Pausini, cântăreață bine-cunoscută și publicului din România.

De altfel, în mod tradițional, Festivalul este transmis și în România, de TVR 2.

„Sunt emoționată și fericită. Sanremo înseamnă pentru mine zâmbete, teamă și ispită, înseamnă Carlo. El m-a convins”, a explicat cântăreața, în direct la Rai 1.

Concurenții ediției din acest an de la Sanremo: