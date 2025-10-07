Apel către proprietarii de câini, cu câteva ore înaintea codului roșu de ploi abundente: „Poate fi singura lor șansă de supraviețuire”

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București a publicat, marți, cu câteva ore ca în Capitală și alte 5 județe să intre în vigoare codul roșu de ploi torențiale, un apel către iubitorii de animale.

ASPA, care gestionează trei centre de adopții pentru câini fără stăpân ridicați de pe domeniul public al Municipiului București, transmite cum pot fi protejați patrupezii în contextul vremii severe anunțate de meteorologi.

„Atenție – este cod roșu de ploi torențiale și abundente în București, Ilfov, Giurgiu, Constanța și Călărași, din seara aceasta de la ora 21.00 până mâine la ora 15.00”, atrag atenția cei de la ASPA.

Pentru protejarea animalelor în astfel de situații specialiștii de la ASPA recomandă următoarele măsuri deținătorilor de câini:

„Eliberați animalele din lanțuri sau din padocuri, pentru a le da șansa să se adăpostească;

Identificați din timp zone mai înalte unde pot fi relocate animalele de fermă;

Dacă evacuarea nu este posibilă – eliberați animalele: aceasta poate fi singura lor șansă de supraviețuire.”

Miercuri vor fi închise și grădinițele și școlile din București și alte cinci județe din țară. Și unele universități din București au decis suspendarea cursurilor în format fizic.

Potrivit meteorologilor, vremea rea va atinge un apogeu miercuri, zi pentru care au emis un cod roșu pentru București și pentru județele Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Ilfov. Alte alerte meteo sunt valabile în aproximativ jumătate de țară.

Foto: Dreamstime