Cursuri universitare suspendate miercuri în București din cauza vremii. Ce vor face studenții

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” anunță suspendarea cursurilor în București în ziua de miercuri, 8 octombrie, ca urmare a vremii extreme prognozate. O decizie similară a fost luată și de Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Iar Universitatea din Bucureşti a anunțat că activităţile didactice de miercuri se vor susţine fie online, la orele stabilite în orar, fie prin recuperare la o dată ulterioară.

„După consultarea specialiştilor din cadrul Facultăţii de Geografie şi din cadrul Institutului Naţional de Meteorologie, conducerea Universităţii din Bucureşti a decis că reprezintă o prioritate siguranţa membrilor comunităţii UB şi că, pentru a nu-i pune pe aceştia în pericol, activităţile didactice din data de 8 octombrie 2025 se vor susţine fie online, la orele stabilite în orar, fie prin recuperare la o dată ulterioară. Data recuperării le va fi comunicată studenţilor în timp util de către cadrele didactice”, se arată într-un comunicat remis marţi presei.

Totodată, angajaţii din structurile administrative ale UB sunt încurajaţi să îşi desfăşoare activitatea la locul de muncă pentru asigurarea permanenţei, dar, dacă deplasarea lor ar suprasolicita mijloacele de transport în comun, care, potrivit aşteptărilor, prezintă riscul de a fi afectate de condiţiile meteo anunţate, aceştia pot decide, în acord cu conducerea fiecărei structuri administrative, desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă.

Şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” (UMF) şi Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) au anunţat că suspendă miercuri cursurile, având în vedere avertizările meteorologice.

Potrivit anunțului UMF „Carol Davila”, activitățile didactice din data de 8 octombrie 2025 vor fi reprogramate și recuperate.

Iar SNSPA a anunțat că a decis să suspende miercuri toate cursurile cu prezență fizică și să mute, unde e posibil, activitățile în mediul online.

Miercuri vor fi închise și grădinițele și școlile din București și alte cinci județe din țară.

Potrivit meteorologilor, vremea rea va atinge un apogeu miercuri, zi pentru care au emis un cod roșu pentru București și pentru județele Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Ilfov.

Meteorologii se așteaptă ca, în aceste zone, să plouă de trei ori peste normalul întregii luni octombrie. Alte alerte meteo sunt valabile în aproximativ jumătate de țară.

Reprezentanţii Departamentului pentru Situații de Urgență fac mai multe recomandări pentru populație, printre care şi aceea de a fi amânate activităţile în aer liber.