Apel de la vârful Uniunii Europene înaintea summitului Trump-Putin: „Orice acord trebuie să includă Ucraina și Europa”

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat duminică că orice acord între Washington și Moscova pentru încheierea războiului din Ucraina trebuie să includă și Ucraina, și UE. Ea a anunțat că va convoca luni o reuniune a miniștrilor europeni de externe pentru a discuta pașii următori, potrivit Reuters.

„Statele Unite au puterea de a forța Rusia să negocieze serios. Orice acord între SUA și Rusia trebuie să includă Ucraina și UE, pentru că este o chestiune ce ține de securitatea Ucrainei și a întregii Europe”, a declarat Kaja Kallas într-un comentariu transmis prin e-mail.

Președintele american Donald Trump intenționează să se întâlnească vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin.

Kallas a mai spus că „în timp ce lucrăm pentru o pace durabilă și justă, dreptul internațional este clar: toate teritoriile ocupate temporar aparțin Ucrainei”.

„Un acord nu trebuie să devină o rampă de lansare pentru o nouă agresiune rusă împotriva Ucrainei, a alianței transatlantice și a Europei”, a adăugat ea.

Vineri, înainte de confirmarea summitului, Donald Trump a declarat reporterilor la Casa Albă că „suntem foarte aproape de un acord” care ar pune capăt conflictului. Președintele SUA a adăugat că va avea loc „un schimb de teritorii în beneficiul ambelor părți”.

Zelenski a dat un răspuns categoric

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat ferm la anunțul lui Donald Trump privind condiițile puse și a avertizat că permiterea Rusiei să păstreze teritoriile ocupate în Ucraina va duce la o nouă invazie.

El a afirmat că permiterea anexării peninsulei Crimee de către Putin în 2014 nu a împiedicat forțele ruse să ocupe mai multe părți ale Ucrainei în timpul conflictului actual.

„Acum, Putin vrea să fie iertat pentru că a ocupat sudul regiunii noastre Herson, Zaporojie, întreg teritoriul regiunilor Lugansk și Donețk, precum și Crimeea. Nu vom permite această a doua încercare de divizare a Ucrainei.Cunoscând Rusia, știm că dacă există o a doua încercare, va exista și o a treia”, a spus liderul de la Kiev.