Apel de ultim moment al companiilor aeriene din SUA, care cer guvernului să pună capăt crizei ce i-a afectat pe controlorii de trafic aerian

Marile companii aeriene americane au început să ceară deschis Congresului să pună capăt blocajului bugetar al guvernului federal, care a intrat vineri în a 30-a z, relatează Gizmodo.

„Delta Air Lines imploră Congresul să adopte imediat o rezoluție continuă clară pentru redeschiderea guvernului, astfel încât controlorii noștri de trafic aerian, ofițerii TSA și CBP, responsabili de siguranța și eficiența spațiului nostru aerian național, să poată primi salariile pe care le merită”, a declarat un purtător de cuvânt al Delta într-un comunicat transmis publicației Gizmodo.

TSA și CBP sunt Administrația pentru Securitatea Transporturilor din SUA, respectiv Serviciul Vamal și de Protecție a Granițelor. Agenții celor două autorități guvernamentale sunt responsabili de asigurarea securității pe aeroporturile americane.

Guvernul federal al SUA a intrat în blocaj bugetar („shutdown”) la începutul acestei luni din cauza neînțelegerilor privind cheltuielile pentru o serie de domenii și programe. În caz de blocaj guvernamental, mulți angajați federali sunt trimiși imediat în concediu neplătit. Însă unii dintre cei considerați esențiali pentru protejarea vieții și a proprietății – precum controlorii de trafic aerian și personalul TSA – sunt obligați să lucreze fără a fi plătiți sau fără sprijin administrativ suplimentar.

Acești angajați au primit la începutul lunii un salariu redus, deoarece blocajul a început la câteva zile după începerea ciclului de plată. Însă marți, angajații au ratat oficial primul lor salariu complet.

„Salariile neprimite nu fac decât să sporească stresul acestor lucrători esențiali, dintre care mulți lucrează deja ore suplimentare obligatorii pentru a menține cerul nostru sigur și protejat”, a transmis Delta.

Controlorii de trafic aerian, care reprezintă coloana vertebrală a siguranței transportului aerian, lucrează ore suplimentare obligatorii – câte 10 ore pe zi, 6 zile pe săptămână -, potrivit sindicatului National Air Traffic Controllers Association (NATCA).

Blocajul guvernului federal a dus la o criză a traficului aerian în SUA

Blocajele guvernamentale au exercitat istoric o presiune puternică asupra transportului aerian. În lipsa salariilor, angajații guvernamentali sunt nevoiți să caute surse suplimentare de venit pentru a compensa pierderea, ceea ce pune și mai multă presiune pe un grup de lucrători aerieni esențiali deja suprasolicitați.

În trecut, acest lucru a dus la situații în care grupuri de controlori de trafic aerian au sunat la aeroport și au sunat că nu vor ajunge la muncă fiindcă sunt bolnavi. În prezent, mii de curse aeriene au ajuns să sufere întârzieri în SUA din cauza problemelor cu controlorii de trafic.

Ultimul blocaj, care a avut loc între decembrie 2018 și ianuarie 2019, în timpul primei administrații Trump, s-a încheiat după 35 de zile, când 10 controlori de trafic aerian au anunțat că sunt bolnavi, declanșând un efect de domino care a dus la blocarea completă a zborurilor pe Aeroportul LaGuardia din New York și la perturbări masive ale zborurilor în toată țara.

„Un sistem aflat sub stres trebuie încetinit, reducând eficiența și provocând întârzieri pentru milioanele de oameni care călătoresc zilnic pe calea aerului”, a mai spus Delta în comunicat.

Apel ca partidele americane să se înțeleagă pentru a pune capăt crizei

Scott Kirby, directorul general al United Airlines, a cerut la rândul său Congresului o rezolvare rapidă a situației. Kirby a participat joi, alături de vicepreședintele JD Vance, la o masă rotundă la Casa Albă și a vorbit ulterior cu presa.

„Deși nu am o poziție privind taberele politice și felul în care ar trebui soluționate lucrurile legate de sistemul de sănătate, au trecut deja 30 de zile”, a spus Kirby. „Cred, de asemenea, că este timpul să adoptăm o rezoluție continuă clară, să folosim acest moment pentru a ne închide într-o cameră și a negocia serios, cu ușile închise, asupra problemelor reale și substanțiale pe care poporul american vrea ca politicienii de ambele părți să le rezolve”, a continuat el.

„Rezoluția continuă clară” aflată în centrul apelurilor atât ale Delta, cât și ale United, este un proiect de lege propus de republicani, care a trecut de votul din Camera Reprezentanților. Democrații din Senat se opun în continuare, solicitând ca republicanii să vină la masa negocierilor pentru a discuta prelungirea unor credite fiscale prevăzute de programul de sănătate Obamacare, care urmează să expire în curând.