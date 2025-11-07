Apel pentru eliberarea lui Sarkozy din partea președintelui Bulgariei. Motivul pentru care bulgarii îi sunt recunoscători fostului președinte francez

Preşedintele bulgar Rumen Radev a lansat vineri un apel la eliberarea fostului preşedintelui francez Nicolas Sarkozy, dată fiind contribuţia sa la eliberarea asistentelor medicale bulgare din detenţia în Libia, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Adresez apelul meu politicienilor europeni pentru eliberarea preşedintelui Sarkozy” având în vedere „angajamentul său personal în eliberarea” acestor asistente medicale, a declarat Radev. Declaraţia a fost făcută la sediul preşedinţiei de la Sofia cu prilejul remiterii unei decoraţii unui fost ambasador britanic în Libia.

Cele cinci asistente medicale bulgare fuseseră condamnate la moarte în Libia, fiind acuzate că inoculaseră virusul HIV unui număr de 450 de copii în această ţară. Ele au petrecut opt ani în închisoare, înainte de a fi eliberate şi de a reveni în Bulgaria în iulie 2007 cu avionul prezidenţial francez, împreună cu Cécilia Sarkozy, soţia de atunci a fostului preşedinte francez.

Radev a spus că doreşte să-i aducă un omagiu unui om care „a depus eforturi considerabile” şi care „astăzi, în închisoare, are nevoie de sprijinul nostru, de simpatia noastră” şi de „recunoştinţa noastră sinceră”.

Curtea de Apel va examina luni cererea de punere în libertate a lui Sarkozy.

El se află în detenţie de aproape trei săptămâni în închisoarea Santé din Paris după ce a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare, fiind găsit vinovat de participare la o organizaţie infracţională legată de finanţarea campaniei sale victorioase din 2007, când Sarkozy şi apropiaţi ai săi au încercat activ să obţină sprijin financiar de la regimul libian Gaddafi.