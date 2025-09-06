Apelul lui Vladimir Putin către industria aerospațială a Rusiei. „Este important”

Președintele Vladimir Putin i-a îndemnat vineri pe liderii industriei aerospațiale să continue eforturile de dezvoltare a motoarelor de rachetă pentru vehiculele de lansare spațială și să consolideze îndelungata reputație a Rusiei în tehnologia spațială, relatează Reuters.

Vladimir Putin, care în ultima săptămână a fost în China și în portul Vladivostok din extremul orient rus, a zburat în orașul Samara, din sudul Rusiei, unde s-a întâlnit cu specialiști din industrie și a vizitat fabrica de motoare pentru avioane a biroului de proiectare Kuznețov.

El susține că Rusia rămâne o forță de vârf în dezvoltarea industriei aerospațiale.

„Este important să reînnoim constant capacitatea de producție în ceea ce privește motoarele pentru rachete auxiliare”, a declarat Putin vineri seară, citat de agențiile ruse de presă.

„Și, procedând astfel, trebuie nu numai să ne satisfacem propriile nevoi actuale și viitoare, ci și să ne mișcăm activ pe piețele mondiale și să fim concurenți de succes”, a adăugat liderul rus.

Putin susține că Rusia a avut succes în dezvoltarea de inovații în producția de motoare, în special în sectorul energetic, în ciuda sancțiunile impuse de țările occidentale din cauza invaziei ruse în Ucraina.

„În condiții de restricții de la sancțiuni, am reușit într-o perioadă scurtă de timp să dezvoltăm o serie de motoare inovatoare pentru energie”, a continuat președintele Rusiei. „Acestea sunt utilizate activ, inclusiv în termeni de infrastructură de transport al gazelor”, a mai spus el.

Putin a numit-o „o temă extrem de importantă”, în special pentru dezvoltarea exporturilor de gaze rusești, inclusiv în ceea ce privește proiectul conductei Puterea Siberiei 2, despre care s-a discutat la Beijing în această săptămână și care are scopul de a aduce gaze rusești în China.

Liderul de la Kremlin a lăudat proiectul conductei Puterea Siberiei 2 ca fiind benefic pentru ambele părți. Moscova a propus ruta cu ani în urmă, dar acum planurile au prins viteză, deoarece Beijingul este văzut ca un client care să înlocuiască Europa, care încearcă să reducă aprovizionarea cu energie rusească în contextul războiului din Ucraina.

Putin a vorbit și despre dezvoltarea motorului de avion PD-26, despre care susține că „va permite nu numai modernizarea aeronavelor de transport militar, ci va deschide și perspective pentru construirea unei noi generații de avioane civile cu fuselaj lat”.