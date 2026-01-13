Apple va folosi tehnologiile de AI de la Google în produsele sale, în urma unui mega-parteneriat semnat pe mai mulți ani

După multe luni de discuții, Apple și Google au anunțat un mega-parteneriat în domeniul AI, iar modelul Gemini de la Google se va regăsi pe asistentul Siri, dar și pe alte produse Apple. Google a ajuns la o capitalizare bursieră record, de 4.000 de miliarde de dolari.

Apple va folosi modelele Gemini ale Google pentru noua versiune a asistentului Siri, care urmează să fie lansată mai târziu în acest an. Acordul semnat întărește alianța dintre cei doi giganți tech și consolidează poziția Alphabet în cursa cu OpenAI, scrie Reuters, care spune că parteneriatul este o mare victorie pentru Google.

Acordul anunțat luni reprezintă un mare vot de încredere pentru Google. Tehnologia sa stă deja la baza unei părți importante din ecosistemul „Galaxy AI” de la Samsung, dar acordul pentru Siri deschide accesul la o piață uriașă, mai ales că în lume sunt peste două miliarde de dispozitive Apple active.

„După o atentă evaluare, Apple a stabilit că tehnologia de inteligență artificială a Google oferă cea mai solidă bază pentru Apple Foundation Models”, au spus companiile, într-un comunicat.

Ele nu au dezvăluit termenii exacți ai acordului semnat pe mai mulți ani.

Apple s-a confruntat cu o serie de probleme pe domeniul AI, după ce a intrat mai târziu în marea cursă. Versiunea mult mai performantă a lui Siri s-a lăsat așteptată, iar tool-urile de AI generativ nu au avut primirea pozitivă așteptată.

Parteneriatul cu Google nu înseamnă că Apple renunță la propriile eforturi în domeniul AI, dar indică faptul că Apple adoptă o abordare mai prudentă decât rivalii săi, scrie New York Times.

Compania lasă Google să se ocupe de complicata și costisitoarea dezvoltare a modelelor AI de bază care necesită capacitatea de calcul a unor centre de date uriașe, cu zeci de mii de servere.

Sursa foto: Dreamstime.com