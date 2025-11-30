„Aproximativ 100.000 de cetățeni” afectați de criza de la Paltinu. Premierul Bolojan a aprobat distribuirea apei îmbuteliate / Alte măsuri anunțate

Prim-ministrul Ilie Bolojan a aprobat hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, astfel că duminică seară va fi demarat procesul de distribuire a apei îmbuteliate către populație, potrivit anunțului făcut de Prefectura Prahova.

„Premierul României și-a afirmat întrega susținere pentru rezolvarea crizei si asigurarea nevoilor populației, iar Ministerul Afacerilor Interne se află în strânsă legătură, prin comunicare permenentă, cu prefecții județelor afectate, asigurând sprijin pentru soluționarea – în perspectivă imediată și pe termen lung – acestei situații care afectează aproximativ 100.000 de cetateni”, a declarat Prefectura Prahova, duminică, într-un comunicat pe Facebook.

Prefectura a spus că situația este „fără precedent”.

„Având în vedere gravitatea unei situații fără precedent, generată de lipsa responsabilității și comunicării transparente și la timp a Administrației Nationale Apele Române, respectiv a ESZ Prahova, prefectul județului Prahova și prefectul județului Dâmbovița au convocat Comitetele Județene pentru Situații de Urgență prin care au solicitat Guvernului României alocarea apei potabile către localitățile afectate, din rezervele statului gestionate de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale”, se mai arată în comunicat.

Măsurile stabilite de CNSU

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat duminică Hotărârea nr. 32, prin care sunt aprobate distribuirea unor cantități de apă potabilă din rezervele de stat, dar și dispunerea unor măsuri urgente în sprijinul populației afectate de întreruperea alimentării cu apă în județele Prahova și Dâmbovița, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne (MAI) într-un comunicat de presă.

MAI a precizat că „măsura vine ca urmare a scăderii semnificative a nivelului apei în acumularea Paltinu, determinată de pregătirile pentru lucrări hidrotehnice la baraj, precum și a turbidității ridicate cauzate de fenomenele hidrologice”.

„Aceste condiții au condus la întreruperea alimentării cu apă potabilă în 13 localități din Prahova și o localitate din Dâmbovița, afectând peste 107.000 de locuitori”, mai notează MAI.

„Transportul apei potabile se realizează de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, iar distribuirea către populație este asigurată de autoritățile administrației publice locale, sprijinite de Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență. În aceste momente, ANRSPS a început încărcarea apei potabile în mijloacele de transport, iar livrarea acesteia, în localitățile afectate, va avea loc în acesta seara”, a spus MAI.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a dispus măsurile specifice pentru gestionarea situației:

• dislocarea capabilităților de transport apă potabilă către județele afectate;

• asigurarea apei potabile pentru unitățile sanitare din cele 14 localități;

• realizarea manevrei de forțe și mijloace în vederea asigurării populației cu apă menajeră, inclusiv suplimentarea capacității operatorului economic responsabil cu distribuția, prin mijloace specifice IGSU;

„MAI, DSU și IGSU rămân în continuare mobilizate pentru sprijinirea comunităților afectate și monitorizarea evoluției situației”, se mai arată în comunicat.

ISU a început să distribuie apă menajeră

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova a anunțat că pompierii vor distribui apă menajeră, interzisă consumului, în localitățile afectate de criza de la Paltinu, folosind cele patru autocisterne de 9.000 de litri din dotare.

„În cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) care a avut loc astăzi, 30.11.2025, a fost dezbătută problema sistării furnizării apei și s-a hotărât ca ISU Prahova să asigure transportul apei menajere – interzisă consumului în localitățile afectate, utilizând cele 4 autocisterne de 9.000 l din dotarea inspectoratului”, a declarat ISU Prahova, citat de Agerpres.

Inspectoratul a precizat că „locațiile în care va fi distribuită apa menajeră sunt stabilite de comun acord cu autoritățile locale, conform necesităților cunoscute de către acestea”.

„Totodată, autoritățile locale asigură recipiente pentru stocarea apei și distribuirea acesteia către populație (așa cum am precizat, apa nu este destinată consumului)”, se mai arată în informarea transmisă de ISU Prahova.

Primele două autocisterne au început misiunea de distribuire a apei menajere în Câmpina și Băicoi. Alte două se îndreaptă spre Breaza și Brebu.

Administraţia Naţională Apele Române a declarat, duminică, că în acumularea Paltinu nivelul apei a crescut cu aproximativ 12 metri, iar apa încă nu poate fi tratată corespunzător pentru a deveni potabilă.

Furnizarea de apă potabilă este oprită în localităţile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş şi parţial în comuna Floreşti din judeţul Prahova.

Problema a dus la suspendarea internărilor în Spitalul Municipal Câmpina, cu excepţia urgenţelor majore, fiindcă unitatea nu mai poate efectuta sterilizarea instrumentarului chirurgical şi nici a materialelor pentru copiii mici, potrivit anunțului făcut de directorul medical al unității sanitare, citat de News.ro.

Un alt mare spital care este amplasat în zona Câmpina, afectată de lipsa apei potabile, este Spitalul de psihiatrie Voila. Managerul unităţii sanitare, Irina Minescu, a declarat pentru News.ro că Spitalul Voila are un rezervor de apă de mari dimensiuni din care se asigură necesarul.