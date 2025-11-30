Internările au fost sistate la Spitalul Municipal Câmpina din cauza lipsei apei potabile

Problemele legate de furnizarea de apă din județul Prahova au suspendat internările la Spitalul Municipal Câmpina, cu excepţia urgenţelor majore, fiindcă unitatea nu mai poate efectuta sterilizarea instrumentarului chirurgical şi nici a materialelor pentru copiii mici, potrivit unui anunț al directorului medical al spitalului, citat de News.ro.

Pacienții care pot fi amânați sunt rugați să revină peste câteva zile, iar cei care au nevoie de asistență imediată sunt îndrumați către Ploiești, a afirmat, duminică, șeful Spitalului Municipal Câmpina, Călin Tiu.

„Pacienţii care se prezintă şi solicită internare, dar pot fi amânaţi câteva zile, vor fi sfătuiţi să revină. Cei care au nevoie de asistenţă medicală imediată, incluzând spitalizarea, vor fi îndrumaţi către Ploieşti, având suportul colegilor noştri de la Spitalul Judeţean şi de la Pediatrie şi suportul Ambulanţei şi a DSP-ului”, a afirmat el.

De asemenea, Călin Tiu spune că spitalul se va ocupa în continuare de pacienţii internaţi și vor fi internați doar pacienții cu urgenţele mari.

El spune că problema de fapt este „lipsa posibilităţii noastre de a asigura sterilizarea echipamentelor chirurgicale în primă linie şi a celor de pediatrie, biberoane, în volumul unei munci curente”. Pentru pacienţii internaţi şi pentru eventuale urgenţe, şi această categorie de materiale vor fi sterilizate în două tranşe pe zi, tot la Ploieşti, a mai precizat sursa citată.

În spital mai sunt în prezent aproximativ 80 de pacienţi internaţi, iar în zilele următoare unii dintre aceştia vor fi externaţi.

Un alt mare spital care este amplasat în zona Câmpina, afectată de lipsa apei potabile, este Spitalul de psihiatrie Voila. Managerul unităţii sanitare, Irina Minescu, a declarat pentru News.ro că Spitalul Voila are un rezervor de apă de mari dimensiuni din care se asigură necesarul.

Tot la Câmpina, din cauza problemelor la furnizarea apei potabile, Comitetul pentru Situații de Urgență a anunțat primele măsuri: toate școlile și grădinițele vor fi închise pe 2 decembrie, iar în oraș au fost amplasate containere cu apă.

Zeci de mii de oameni au rămas sâmbătă fără apă potabilă în 12 localități din Prahova, iar situația s-ar putea prelungi și următoarele zile, potrivit unei estimări făcute de Administraţia Naţională „Apele Române”.

Furnizarea apei potabile este total oprită în localităţile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş şi parţial în comuna Floreşti din judeţul Prahova, situaţia fiind catalogată drept una „critică” cu impact direct asupra a zeci de mii de oameni.