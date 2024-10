În mod normal, la orice consultație în cabinetul medicului de familie acesta va măsura valoarea tensiunii arteriale ca parte a rutinei. Acest lucru este important, dar nu și suficient pentru a avea o imagine exactă cu privire la starea de sănătate a unei persoane. Și asta pentru că valorile tensiunii pot varia foarte mult între vizitele la medic. Prin urmare, o monitorizare a tensiunii arteriale acasă, în special în cazul persoanelor hipertensive si al celor cu tensiune oscilantă, este nu doar utilă, ci și necesară.

Persoanele cu hipertensiune au nevoie de mai multe vizite la medic pentru a se stabili dacă tratamentul este eficient

Cercetări recente au constatat că valorile tensiunii arteriale variau în medie cu aproximativ 11 mmHg pentru tensiunea arterială sistolică (primul număr dintr-o citire a tensiunii arteriale). Oamenii de știință au mai descoperit că pentru persoanele cu tensiune arterială normală, citirile s-ar schimba cu o medie de 6,3 mm Hg între două vizite, iar pentru cele cu tensiune arterială extrem de ridicată ar varia cu o medie de 32,3 mm Hg între vizite. Acest lucru face cu atât mai dificil să se determine dacă tensiunea arterială a cuiva este într-un interval normal, în special pentru cei cu hipertensiune, și dacă tratamentele prescrise funcționează pentru a le scădea tensiunea arterială.

Studiul a analizat măsurătorile tensiunii arteriale de la 537.218 adulți, toți tratați în Yale New Haven Health System, pentru cel puțin două vizite între 2014 și toamna lui 2018. Cercetătorii au estimat că, după ce unei persoane cu hipertensiune i se prescriu medicamente, ar fi nevoie de patru vizitele de urmărire pentru a fi siguri în proporție de 80% că tensiunea arterială a scăzut efectiv la niveluri normale.

Potrivit Ghidului Societății Europene de Hipertensiune, publicat în Journal of Hypertension și preluat de Societatea Română de Cardiologie, valorile unei tensiuni normale se situează între 120 și 129 tensiune sistolică (primul număr al citirii) și între 80 și 84 tensiune diastolică (al doilea număr al citirii).

Urcatul scărilor, nervii din trafic sau chiar prezența medicului pot crește tensiunea

Dr. Deepak Bhatt, directorul Mount Sinai Heart, susține că în orice moment pot exista o serie de factori care ar putea face ca tensiunea arterială a cuiva să pară mai mare decât este în mod normal. Oamenii pot deveni nervoși la cabinetul medicului, ceea ce face să le crească tensiunea arterială, așa numita „hipertensiune de halat alb”. Același lucru li se poate întâmpla și dacă au urcat scări, au băut o ceașcă de cafea în plus, s-au enervat în trafic sau au consumat analgezice. „Dacă îți iau tensiunea acum și peste doar un minut, în exact aceleași conditii, ea poate varia. Acest lucru, în sine, nu este o problemă, pentru că asta face tensiunea. Provocarea este: pe care o consideri cea corectă? Această variabilitate poate face uneori lucrurile periculoase pentru pacienți. Dacă tensiunea arterială este crescută în timpul vizitei la medic, atât medicul, cât și pacientul pot pur și simplu «s-o anuleze», crezând că acea creștere nu este hipertensiune arterială adevărată”, a mai adaugat el.

Cum să obțineți citiri precise ale tensiunii arteriale

Asociația Americană a Inimii recomandă ca toate persoanele cu hipertensiune arterială, cele care abia încep tratamentul pentru hipertensiuneși femeile gravide să-și măsoare tensiunea mai des, pentru a ajuta medicii să-și dea seama ce se întâmplă de fapt. Acestea sunt sfătuite ca între măsurările făcute de medic, la cabinet, să-și monitorizeze tensiunea acasă. Nu este un lucru complicat, însă trebuie respectate unele condiții pentru ca valoarea tensiunii arteriale să fie cât mai precisă.

În primul rând se va folosi un tensiometru validat clinic, achiziționat din magazine care comercializează aparatură medicală sau din farmacii. Se recomandă utilizarea tensiometrelor pentru braț, nu pentru încheietura mâinii, acestea din urmă fiind destinate persoanelor obeze, a căror circumferință a brațului este mai mare decât manșeta tensiometrului. Manșeta trebuie să acopere aproximativ 80% din partea superioară a brațului și trebuie așezată direct pe piele, nu peste un articol de îmbrăcăminte, deoarece poate influența rezultatul. Regulile importante pentru măsuratoare sunt:

Nu beți cafea și nu fumați cu 30 de minute înainte de măsurătoare.

Stați liniștit cel puțin cinci minute înainte de a vă lua tensiunea.

Poziția corectă în timpul măsurătorii este așezat pe scaun, cu tălpile lipite de podea (nu încrucișați picioarele!) și brațul sprijinit pe o suprafață plană, la același nivel cu inima.

Nu vorbiți și nu vă mișcați în timpul funcționării aparatului!

Tensiunea arterială se măsoară de două ori, cu o scurtă pauză, de un minut-două, între măsurători. În situația în care diferența dintre cele două valori indicate de tensiometru este mai mare de 5 unități, se va măsura și pentru a treia oară.

Diferențele de tensiune dintre brațe pot sabota deciziile clinice

În mod corect, tensiunea se măsoară la ambele brațe. Când tensiunea arterială este luată pentru prima dată, aceasta trebuie măsurată în ambele brațe, iar măsurătorile de urmărire ar trebui să fie luate la brațul cu tensiunea arterială cea mai mare.

Studiul „Simultaneous blood pressure measurement in both arms in hypertensive and nonhypertensive adult patients”, publicat pe site-ul National Library of Medicine (Biblioteca Națională de Medicină prezidată de Centrul Național de Biotehnologie Informatică al Statelor Unite ale Americii), a concluzionat ca deși, în medie, nu a existat o diferență semnificativă clinic între brațe, diferențele absolute la nivel individual au fost adesea semnificative clinic. Acest aspect este important deoarece eșecul de a determina diferențele de tensiune arterială dintre brațe va duce la decizii clinice eronate.

