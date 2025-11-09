Armata britanică trimite experți și echipamente după ce Belgia i-a cerut să o ajute în cazul dronele care apar lângă aeroporturi

Panou de lângă aeroportul din Bruxelles ce interzice folosirea dronelor. Foto: Michael Mulkens | Dreamstime.com

Marea Britanie trimite experți și echipamente în Belgia pentru a ajuta la combaterea dronelor care au dus la închiderea temporară a mai multor aeroporturi, a anunțat duminică șeful armatei britanice, potrivit Reuters.

În ultima săptămână, drone au fost observate deasupra aeroporturilor și bazelor militare din Belgia, provocând perturbări majore în întreaga Europă în ultimele luni.

Richard Knighton, șeful forțelor armate britanice, a declarat pentru BBC că omologul său belgian a solicitat asistență și că echipamentele și personalul sunt în curs de a fi trimise.

„La sfârșitul săptămânii trecute, ministrul apărării și cu mine am convenit să trimitem personal și echipamente în Belgia pentru a-i ajuta”, a spus el, fără a da detalii despre tipul de echipamente care vor fi trimise sau numărul de persoane implicate.

Knighton a spus că nu se știe încă cine se află în spatele aparițiilor dronelor, dar a menționat că Rusia a fost implicată într-un fel de „război hibrid” în ultimii ani. Rusia a susținut că nu are nicio legătură cu incidentele.

Dronele văzute zburând deasupra aeroporturilor care deservesc capitala, Bruxelles, și orașul Liege din estul țării, au forțat devierea multor avioane care soseau și aterizarea unor aeronave care urmau să decoleze marți.

Apariția dronelor a forțat, de asemenea, închiderea temporară a aeroporturilor din mai multe țări, inclusiv Suedia, joi.

Ministrul german al apărării a sugerat vineri o legătură între recentele incidente cu drone din Belgia și discuțiile privind utilizarea activelor rusești înghețate, gestionate de instituția financiară belgiană Euroclear, pentru a finanța un împrumut mare către Ucraina.

