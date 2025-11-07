„Cu toții vedem această legătură”. Germania are o explicație pentru înmulțirea dronelor care blochează aeroporturile din Belgia

Semn cu inscripția „Zonă interzisă pentru drone”, în timp ce un avion aterizează pe aeroportul din Bruxelles, pe 5 noiembrie 2025. FOTO: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a sugerat vineri că există o legătură între recentele incidente cu drone din Belgia și discuțiile privind utilizarea activelor rusești înghețate, deținute de instituția financiară belgiană Euroclear, în scopul finanțării unui uriaș împrumut către Ucraina, scrie Reuters.

Reperarea dronelor deasupra aeroporturilor și bazelor militare a devenit o problemă constantă în Belgia în ultimele zile și a provocat perturbări majore în întreaga Europă în ultimele luni.

Unii oficiali au atribuit incidentele din Europa „războiului hibrid” purtat de Rusia. Moscova a negat orice legătură cu incidentele.

Aeroporturile din Belgia, blocate

„Da, cu toții vedem această legătură. Și belgienii o văd. Este o măsură menită să răspândească nesiguranța, să semene panică în Belgia: să nu îndrăzniți să atingeți activele înghețate. Nu poate fi interpretată în alt fel”, a declarat Pistorius în fața reporterilor, în cadrul unei conferințe de presă la Berlin.

Ministerul belgian al apărării a refuzat să comenteze declarațiile lui Pistorius, dar a afirmat că „această posibilitate fusese deja luată în considerare în Belgia”.

Premierul belgian Bart De Wever a spus că țara lui are nevoie de garanții concrete și solide înainte ca planul privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina să respingă invazia rusă să poată fi pus în aplicare.

Poziția Belgiei este crucială, întrucât Euroclear – o instituție financiară belgiană – deține activele care ar urma să fie utilizate.

Vineri, aeroportul Liege din Belgia și-a reluat zborurile după o întrerupere temporară din cauza apariției unei drone, al doilea incident de acest gen din această săptămână.

Dronele zărite zburând deasupra aeroporturilor din capitala Bruxelles și din Liege, în estul țării, au forțat devierea multor avioane care soseau și menținerea la sol a unor aeronave care urmau să decoleze, marți.

Guvernul belgian a convocat joi o reuniune de urgență a miniștrilor cheie și a șefilor din domeniul securității pentru a aborda ceea ce ministrul apărării a numit un atac coordonat.

Reperarea dronelor a forțat, de asemenea, închiderea temporară a aeroporturilor din mai multe țări, inclusiv Suedia, joi.

Germania înființează echipe de reacție rapidă pentru combaterea dronelor

Armata germană înființează echipe de intervenție rapidă pentru a contracara amenințările acute reprezentate de drone, a declarat un înalt oficial militar german, care a trimis recent experți din cadrul acestor echipe ca să ofere asistență în Belgia.

„Aceste unități anti-drone sunt în curs de înființare”, a declarat pentru Reuters, într-un interviu, generalul-locotenent Alexander Sollfrank, care conduce comandamentul operațiunilor comune ale Germaniei și supraveghează planificarea apărării țării.

Ministerul Apărării din Germania a anunțat joi seară că trimite experți în combaterea dronelor în Belgia, la cererea Bruxellesului.

Sollfrank a refuzat să dea detalii despre noile unități de combatere a dronelor, invocând securitatea operațională, dar a spus că o echipă trimisă la Copenhaga luna trecută, în timpul summitului UE, a fost dotată cu sisteme de senzori și detectoare.

„Au diverse sisteme pentru detectarea și combaterea dronelor. Avem opțiunea, de exemplu, de a prelua controlul asupra unei drone și de a o obliga să aterizeze într-o locație specifică”, a spus generalul german.

Experții în combaterea dronelor au la dispoziție și drone care pot lansa plase pentru a prinde aparatele fără pilot și a le doborî, precum și interceptori care lovesc dronele ostile, a adăugat el.