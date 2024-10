LIVE Criza din Orientul Mijlociu: Armata israeliană anunță uciderea unui comandant Hamas care plănuia un atac terorist luni, la un an de la masacrul din Israel. SUA, atac în Yemen

Armata israeliană (IDF) le-a transmis vineri locuitorilor din peste 20 de localități din sudul Libanului să plece de acolo imediat, a anunțat purtătorul de cuvânt Avichay Adraee pe rețeaua socială X. Un important drum pe care sute de mii de oameni au fugit din Liban în Siria în ultima vreme a fost blocat de o lovitură israeliană. Peste noapte a avut loc un atac aerian de amploare în sudul Beirutului care, potrivit unor surse israeliene, l-a vizat pe Hashem Safieddine, cel despre care se presupune că îi urmează la șefia Hezbollah lui Hassan Nasrallah, ucis săptămâna trecută.

Cele mai importante informații de vineri din Orientul Mijlociu, LIVE:

19:30

Armata Statelor Unite a lovit, vineri, mai multe ținte ale rebelilor Houthi în Yemen. Au fost vizate sisteme de atac, baze militare și alte echipamente din capitala Sana’a și din orașul port Hodeida, ce aparțin rebelilor susținuți de Iran, a confirmat un oficial american, citat de Associated Press.

Atacul vine după ce gruparea din Yemen a susținut că a doborât o dronă americană care survola Yemenul, la începutul săptămânii.

În ultimul an, rebelii houthi au susținut aproape 100 de atacuri asupra navelor din Marea Roșie, acționând în solidaritate cu palestinienii în războiul Israelului în Gaza.

17:37

Doi soldați israelieni au fost uciși, iar alți 24 au fost răniți într-un atac cu drone lansat joi dimineață din Irak, anunță Armata israeliană, citată de The Times of Israel. Conform IDF, soldații uciși aveau 19 ani.

Armata israeliană spune că două drone încărcate cu explozivi au fost lansate din Irak, dintre care una a fost doborâtă de apărarea antiaeriană, iar a doua a lovit o bază armată din nordul Înălțimilor Golan.

IDF anunță uciderea unui comandant Hamas care plănuia un atac terorist luni, la un an de la masacrul din Israel

17:41

Atacul aerian lansat de forțele israeliene joi seară în orașul Tulkarem din Cisiordania a ucis un comandant Hamas care plănuia un atac terorist major, luni, 7 octombrie, la un an de la masacrul din Israel, spun surse militare israeliene citate de The Times of Israel.

IDF și Shin Bet au confirmat că Zahi Yaser Abd al-Razeq Oufi plănuia un atac terorist. Surse militare l-au descris pe Oufi drept o „bombă cu ceas”, care plănuia un atac major în 7 octombrie.

Cel puțin 18 palestinieni au fost uciși în atacul lansat de Israel joi seară.

Armata israeliană spune că se află în alertă sporită pentru alte tentative ale Hamas de a lansa atacuri atât din Fâșia Gaza, cât și din Cisiordania, înainte și la marcarea unui an de la masacrul comis de Hamas în Israel.

16:51

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi spune că țara sa „sprijină eforturile” pentru o încetare simultană a focului cu Israelul, atât pe teritoriul palestinian Gaza, cât și în Liban, cu două condiții.

„În primul rând, să fie respectate drepturile poporului libanez și să fie acceptate de rezistența (Hezbollah) și, în al doilea rând, să vină simultan cu o încetare a focului în Gaza”, a spus el în timpul unei vizita la Beirut, citat de The Times of Israel.

15:11

Încă 74 de români – femei, copii și persoane vulnerabile au fost repatriați vineri din Liban, cu un avion al MApN, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.

Foto: MAE

14:32

Armata israeliană a anunțat vineri că, pentru prima dată în aproape două luni, au sunat sirenele în sudul țării, în apropierea Fâșiei Gaza.

„La aproape un an după 7 octombrie, Hamas încă ne amenință civilii cu terorismul lor și vom continua să operăm împotriva lor”, a adăugat armata într-o postare pe X.

14:19

Gruparea şiită libaneză Hezbollah a declarat vineri că a lansat obuze de artilerie împotriva unei grup de soldaţi israelieni staţionaţi într-un oraş din sudul Libanului, provocând „morţi şi răniţi” ca răspuns la invazia Israelului.

„În sprijinul poporului nostru palestinian ferm din Fâşia Gaza şi în sprijinul rezistenţei sale curajoase şi onorabile, în apărarea Libanului şi a poporului său şi ca răspuns la invazia barbară israeliană (…) mujahedinii (luptătorii) din Rezistenţa islamică au atacat astăzi, la ora locală 11:00 (08:00 GMT), o forţă formată din vehicule şi soldaţi inamici israelieni pe câmpia Marun al Ras”, a informat Hezbollah într-un comunicat.

Atacul a provocat „victime confirmate printre aceştia, inclusiv decese şi răniţi”, a indicat Hezbollah, fără a oferi detalii suplimentare. Până acum, armata israeliană nu a comentat această informaţie. (EFE via Agerpres)

Ministrul israelian al Apărării: „Întreg al doilea și al treilea nivel de comandă al Hezbollah au fost eliminate”

13:47

Ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant, spune că operațiunile terestre continuă în sudul Libanului, iar Israelul are „mai multe surprize” pentru Hezbollah, conform The Times of Israel.

„Hezbollah primește lovituri foarte severe, una după alta. L-am eliminat pe șeful Hezbollah Hassan Nasrallah și avem mai multe surprize pregătite, dintre care unele au fost deja realizate, iar altele vor fi realizate. Divizia de rachete a Hezbollah a suferit o lovitură foarte grea. O parte semnificativă a fost distrusă ca urmare a unei operațiuni de înaltă precizie. Cartierul general de comandă și control, comunicațiile, întreaga conducere a Forței Radwan de elită și, de fapt, întreg al doilea și al treilea nivel de comandă de sub Nasrallah au fost eliminate”, a spus oficialul israelian în timpul unei vizite la sediul unei unități din nordul Israelului.

13:32

Un oficial al agenției ONU pentru refugiați a declarat vineri că majoritatea celor aproape 900 de adăposturi din Liban sunt pline și că oamenii care fug de loviturile israeliene dorm din ce în ce mai mult în aer liber.

„Majoritatea celor aproape 900 de adăposturi colective stabilite de guvern în Liban nu mai au locuri”, a declarat Rula Amin de la UNHCR în cadrul unei conferințe de presă la Geneva.

„UNHCR este îngrijorată că, odată cu venirea iernii, condițiile celor afectați de escaladarea conflictului din alte țări nu vor face decât să se înrăutățească”, a adăugat ea. (Reuters)

12:48

Armata israeliană a afirmat vineri că l-a eliminat pe șeful rețelelor de comunicații ale Hezbollah, Mohammad Rashid Sakafi, printr-o „lovitură precisă, bazată pe informații”, efectuată joi la Beirut.

12:08

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat vineri că țara sa nu va „tergiversa, dar nici nu se va grăbi să își îndeplinească datoria” în confruntarea cu Israelul.

„Acțiunea strălucită a forțelor noastre armate de acum câteva nopți a fost complet legală și legitimă”, a spus el, referindu-se la atacul cu rachete de marți al Iranului asupra Israelului. (Reuters)

Ministrul iranian de externe este la Beirut

11:31

IDF a văzut „semne de epuizare” printre luptătorii Hezbollah din sudul Libanului, spun surse militare, fără a detalia, conform The Times of Israel. Armata israeliană atribuie oboseala forțelor Hezbollah uciderii multor comandanți ai grupării, inclusiv a numeroși ofițeri din teren.

Nouă soldați israelieni au fost uciși în timpul luptelor de miercuri, iar IDF a evaluat că trupele israeliene au ucis peste 100 de agenți Hezbollah în ultima zi.

10:53

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, urmează să conducă vineri rugăciunea săptămânală și să țină o predică care ar putea da un semnal privind planurile Iranului după atacul cu rachete asupra Israelului de marți, transmite AFP.

Acest rar discurs vine, de asemenea, cu trei zile înainte de prima aniversare a atacului fără precedent al mișcării islamiste palestiniene Hamas pe teritoriul israelian de pe 7 octombrie 2023 care a declanșat războiul din Fâșia Gaza.

Decident suprem în ceea ce privește principalele probleme ale Republicii Islamice, Khamenei ar putea face da indicii asupra a ceea ce va face Iranul după atacul de marți în care a lansat asupra ISraelului aproximativ 200 de rachete.

10:43

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a aterizat vineri la Beirut, potrivit presei de stat libaneze. O transmisiune în direct a Reuters a arătat un avion sub pavilion iranian care a aterizat pe aeroportul din Beirut, la doar câteva ore după ce lovituri aeriene au vizat azi-noapte zona din afara perimetrului aeroportului.

Araqchi urmează să se întâlnească cu premierul interimar al Libanului, Najib Mikati, și cu președintele parlamentului, Nabih Berri, care este un aliat apropiat al Hezbollah, susținut de Iran, conform programului său.

Israelul cere evacuarea imediată a 20 de localități din sudul Libanului

Într-un mesaj marcat ca „Urgent!!”, armata israeliană spune că Hezbollah o forțează „să acționeze ferm împotriva sa” și a cerut celor din 20 de localități din sudul Libanului să plece imediat.

„Forțele de apărare nu au nicio intenție de a vă face rău, așa că, pentru siguranța dumneavoastră, trebuie să vă evacuați imediat casele și să vă îndreptați spre nord de râul Awli. Salvați-vă viețile!”, adaugă IDF.

Râul Awali ajunge la mare la circa 50 kilometri nord de granița Israel – Liban.

„Orice persoană care se află în apropierea agenților, instalațiilor și mijloacelor de război ale Hezbollah își pune viața în pericol. Orice casă folosită de Hezbollah pentru nevoile sale militare este pasibilă de a fi o țintă. Evacuați-vă imediat locuințele. Vă este interzisă deplasarea spre sud. Orice deplasare spre sud vă poate pune în pericol”, se mai spune în avertisment.

Semn că invazia Israelului în Liban se extinde, armata israeliană a emis săptămâna aceasta ordine de evacuare pentru mari părți din sudul țării, precum și pentru zone situate la nord de Tyre, la mare distanță de graniță.

Drum blocat pentru libanezii care fug în Siria

O lovitură israeliană de vineri în apropierea punctului de trecere a frontierei Masnaa dintre Liban și Siria a blocat un drum folosit de sute de mii de oameni pentru a fugi de bombardamentele israeliene din ultimele zile, a declarat pentru Reuters ministrul libanez al transporturilor, Ali Hamieh.

Hamieh a spus că lovitura a căzut pe teritoriul libanez, în apropiere de punctul de trecere a frontierei, creând un crater lat de patru metri.

Atacul vine după ce joi un purtător de cuvânt militar al Forțelor de Apărare ale Israelului acuzase Hezbollah că folosește punctul de trecere pentru a transporta echipamente militare în Liban.

„IDF nu va permite contrabanda cu aceste arme și nu va ezita să acționeze dacă va fi forțat să o facă, așa cum a făcut de-a lungul acestui război”, a declarat Avichay Adraee.

Potrivit statisticilor guvernului libanez, peste 300.000 de oameni – în marea lor majoritate sirieni – au trecut din Liban în Siria în ultimele 10 zile pentru a scăpa de intensificarea bombardamentelor israeliene.

Atac aerian major în Beirut, a fost vizat presupusul succesor la șefia Hezbollah

Israelul l-ar fi vizat pe presupusul succesor la șefia Hezbollah într-o lovitură aeriană de amploare asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, joi, în jurul miezului nopții, la puțin mai puțin de o săptămână după ce Hassan Nasrallah, șeful grupării teroriste susținute de Iran, a fost ucis într-un atac israelian, scrie Times of Israel.

Atât site-ul de știri Axios, cât și The New York Times l-au identificat pe Hashem Safieddine drept ținta atacului, NYT citând trei oficiali israelieni care au declarat că acesta participa la o reuniune cu alți lideri de rang înalt ai Hezbollah într-un buncăr subteran.

Nu este clar, la ora publicării articolului, dacă Safieddine a fost rănit în timpul atacului, iar Forțele de Apărare ale Israelului nu au comentat loviturile. De asemenea, nu a existat nicio reacție imediată din partea Hezbollah.

În calitate de șef al consiliului executiv, Safieddine, vărul lui Nasrallah, supraveghează afacerile politice ale Hezbollah. De asemenea, el face parte din Consiliul Jihadului, care gestionează operațiunile militare ale grupării.

Departamentul de Stat al SUA l-a desemnat pe Safieddine drept terorist în 2017.