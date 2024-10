VIDEO „Va fi urât, nu există nicio îndoială”. Primele victime IDF arată cât de sângeroasă va fi invazia din Liban. Poate Israelul să învingă Hezbollah?

Forțele israeliene au lovit intens Hezbollah din aer, dar un succes real în lupta împotriva grupării susținute de Iran ar putea presupune o campanie lungă și sângeroasă, scriu Financial Times și Times of Israel.

Luptătorii Hezbollah îi așteptau pe militarii israelieni din comandourile Egoz într-o clădire dintr-un sat aflat în apropierea frontierei, unde trupele IDF căutau să distrugă infrastructura grupării, în a doua zi a invaziei terestre din Liban.

A urmat un schimb de focuri, apoi confruntarea s-a extins în afara clădirii, unde zeci de agenți Hezbollah au atacat trupele israeliene cu arme de foc, rachete antitanc și mortiere, scrie Times of Israel.

O dronă a IDF a intrat în luptă, apoi tancurile au bombardat zona, în timp ce soldații israelieni răniți sau uciși au început să fie evacuați.

În total, șase militari au fost uciși în această confruntare și alți cinci au fost grav răniți. De asemenea, alți câțiva au fost duși la spital pentru răni mai ușoare.

IDF a evaluat că trupele, loviturile aeriene și bombardamentele lansate din tancuri au ucis peste 20 de agenți Hezbollah din zonă. După extragerea răniților, la sfârșitul bătăliei, armata a anunțat că a obținut controlul asupra zonei în care au avut loc luptele.

IDF soldiers being evacuated after a Hezbollah ambush in Marun al-Ras. Footage shows evacuation helicopters continuously transporting the casualties from Israel-Lebanon border. More details are awaited. pic.twitter.com/WCoHNVKXiF