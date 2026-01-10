Sari direct la conținut
Artiști celebri din Venezuela – Pionieri ai artei cinetice și maeștri ai modernității

„Miranda en la Carraca”, Arturo Michelena, Galería de Arte Nacional, Caracas. sursă foto: The History Collection / Alamy / Profimedia

Venezuela a cunoscut ascensiunea unor artiști importanți care și-au lăsat amprenta asupra picturii, sculpturii și artei cinetice la nivel internațional. Moștenirea lor continuă și astăzi printr-o scenă contemporană activă între Caracas și străinătate.

De la pictura peisagistică la arta cinetică și conceptuală, artiștii din Venezuela au influențat profund atât scena artistică latino-americană, cât și pe cea internațională. Opere de Armando Reverón, Jesús Rafael Soto, Carlos Cruz-Díez, Oswaldo Vigas, Alejandro Otero, Gego și Marisol Escobar sunt expuse în marile muzee din întreaga lume.

